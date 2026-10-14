Дело журналиста FAZ после слов об «убийстве русских» дошло до прокуратуры

Уголовное дело корреспондента немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэля Мартенса передали в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Об этом ТАСС сообщил источник.

Мартенса обвиняют в разжигании ненависти или вражды по ч. 2 ст. 282 УК РФ. Если его вина будет доказана, журналисту может грозить до шести лет лишения свободы.

Причиной для уголовного дела стал вопрос Мартенса на пресс-конференции Владимира Зеленского и тогдашнего президента Сербии Александра Вучича в Белграде 8 августа. Корреспондент спросил, что европейские страны могут сделать, чтобы «помочь убить больше русских». Позднее FAZ заявила, что формулировка была неоднозначной и не отражала позицию редакции.

26 августа Басманный районный суд Москвы заочно арестовал журналиста на два месяца. К тому моменту Мартенс уже находился в международном розыске, а его карточка появилась в базе МВД России.

Ранее Life.ru писал, что МВД объявило Мартенса в розыск. В августе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также назвала его формулировку преднамеренной провокацией.

Позднее вновь открыли петицию с требованием уволить журналиста из FAZ, которую ранее временно закрывали для проверки. Она появилась после резонанса вокруг его вопроса в Белграде.