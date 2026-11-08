Президент США Дональд Трамп назвал результаты промежуточных выборов в Конгресс гигантским шагом назад для страны. По его словам, политические перемены уже обернулись серьёзными потерями для американского фондового рынка, который за один день лишился трёх триллионов долларов капитализации. Свою оценку глава Белого дома опубликовал в социальной сети Truth Social.

«Результаты прошедших выборов стали для Америки гигантским шагом назад в истории. Даже фондовый рынок, который при Трампе взлетал вверх ракетой, за один день потерял $3 трлн. Но не бойтесь, мы вернемся, больше и сильнее, чем когда-либо прежде», — написал американский лидер.

Таким образом, Трамп связал последствия биржевого обвала с поражением Республиканской партии. При этом приведённая им сумма отражает его собственную оценку потерь, а утверждение о прямой зависимости падения котировок от результатов голосования остаётся предметом споров. Ранее американские фондовые индексы действительно резко снизились, причём особенно сильно пострадали акции технологических компаний.

Промежуточные выборы состоялись 3 ноября. Американцы переизбирали всех 435 членов Палаты представителей и 35 сенаторов, а также выбирали губернаторов в 36 штатах и территориях. По итогам голосования Демократическая партия обеспечила себе большинство в обеих палатах Конгресса, лишив республиканцев контроля над законодательной властью.

Новый, 120-й созыв американского Конгресса приступит к работе 3 января 2027 года. До этого момента обе палаты продолжат действовать в прежнем составе, где большинство пока принадлежит республиканцам.

Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп выразил готовность сотрудничать с демократами после промежуточных выборов. В интервью The New York Times американский президент заверил, что признает результаты голосования независимо от того, какая партия получит большинство. Он также допустил возможность совместной работы с политическими оппонентами, несмотря на разногласия. При этом ещё до выборов Трамп пригрозил превратиться в «мистера вето» и блокировать инициативы демократов до достижения политических договорённостей.