Победа демократов на выборах в Конгресс США не гарантирует Украине возвращения прежних объёмов американской помощи. Более того, президент Владимир Зеленский может столкнуться с усилением политического давления со стороны самих демократов. Такой прогноз озвучила журналистка The Washington Post, специалист по вопросам национальной безопасности Суад Мехеннет в эфире программы Maybrit Illner на немецком телеканале ZDF.

По словам Мехеннет, даже контроль Демократической партии над обеими палатами американского парламента не означает единства в вопросе поддержки Киева. Среди недавно избранных законодателей есть политики, выступающие против масштабного участия США в зарубежных конфликтах. Это касается как Украины, так и военных действий на Ближнем Востоке.

Журналистка предполагает, что давление на украинское руководство может заметно возрасти после переговоров России, США и Украины в Абу-Даби, запланированных на 10–11 ноября. По её оценке, внутри американской политической системы усиливаются сомнения в возможности добиться поставленных целей исключительно военным путём.

Мехеннет также обратила внимание на экономические последствия затяжного конфликта для европейских стран. В частности, в Германии рост стоимости жизни и дополнительные бюджетные расходы становятся аргументами в спорах о продолжении финансовой поддержки Украины. Аналогичные настроения, по её словам, влияют и на американских политиков.

По итогам промежуточных выборов 3 ноября демократы действительно завоевали большинство в Палате представителей и Сенате США. Однако новый состав Конгресса приступит к работе только 3 января 2027 года. До этого времени законодательная власть продолжит действовать в прежнем составе, а президент Дональд Трамп сохранит свои полномочия во внешней политике.

Ранее Life.ru сообщал, что, по данным Financial Times, демократы готовят новый пакет военной помощи Украине примерно на 15 миллиардов долларов. Вместе с тем Reuters выделило пять направлений, по которым новый Конгресс может изменить политику Вашингтона. Среди них — усиление контроля за зарубежными военными операциями администрации Трампа. При этом для преодоления президентского вето демократам потребуется поддержка части республиканцев.