Демон на груди не выдумка: Как выйти из сонного паралича без паники

Сонный паралич возникает в момент перехода между сном и бодрствованием, когда человек уже осознаёт происходящее, но некоторое время не может двигаться. О механизме состояния, возможных причинах и способах справиться с ним рассказал Life.ru врач-невролог Александр Комаров.

Сонный паралич — это такое сленговое название, которое подразумевает состояние, относящееся к эпилептическим стигмам. Когда в момент перехода из сна в бодрствование или наоборот подкорка и кора головного мозга не полностью отключаются, создается иллюзия нахождения во сне с невозможностью двигать конечностями. При этом сознание ещё не полностью отключено в рамках управления сном. То есть возникает ощущение, будто мы находимся в сознании, но двигаться не можем. Александр Комаров Врач-невролог

По словам специалиста, с медицинской точки зрения важно выяснить причину таких эпизодов. Среди возможных факторов он назвал внутричерепную гипертензию, интоксикационный синдром, врождённые нарушения синаптической передачи и изменения функций центральной нервной системы после травм.

Врач отметил, что универсального способа самостоятельно прервать сонный паралич нет. Возможность повлиять на состояние, по его словам, зависит от его глубины.

«Прервать сонный паралич самостоятельно пациент в этой стигме или в этом абсансе, как правило, не может, если присутствует достаточная глубина состояния. Если же глубина сонного паралича поверхностная и есть возможность управлять определёнными функциями, например, задержать дыхание и удержать его в течение хотя бы 30–40 секунд, то в этот момент происходит накопление углекислого газа. Он является физиологическим корректором избыточной электрической импульсации коры головного мозга. Происходит сброс, перезагрузка коры, и пациент включается в бодрствование», — рассказал невролог.

Комаров также упомянул попытки задействовать отдельные движения. По его словам, при поверхностном эпизоде человек может попробовать согнуть палец ноги или задействовать глазные мышцы. Это, как объяснил специалист, может помочь активировать двигательные функции и выйти из состояния.

При более глубоком сонном параличе такие способы могут оказаться недоступны. Тогда человеку остаётся дождаться самостоятельного завершения эпизода.

«Существуют разные степени глубины сонного паралича. При поверхностном состоянии можно включить моторную функцию, запустить действие коры и прервать этот «зависший» промежуток разобщения. Второй момент — когда мы не можем прервать состояние, и тогда пациент находится в нем длительное время: минуту, две, пять или семь. В таком случае повлиять на ситуацию можно только при помощи пережидания», — отметил Комаров.

По словам врача, условно можно говорить о двух подходах — пережидании и активации. Первый применяется при глубоком состоянии, второй возможен при поверхностном эпизоде, когда сохраняется контроль над отдельными функциями организма.

Специалист отдельно рассказал о панике, которая может возникнуть во время приступа. Если человек привык прерывать эпизод движениями конечностей, но сталкивается с более глубоким состоянием, невозможность пошевелиться способна вызвать сильный страх, учащённое сердцебиение и повышение давления.

«Бывает так, что пациент, который научился прерывать сонный паралич движениями конечностей, попадает в более глубокую фазу, где не может этого сделать. Тогда у него возникает выброс адреналина и начинается паническая атака, которая усугубляет течение паралича: повышается давление, возникают тахикардия и страх», — рассказал невролог.

Однако если пациента обучить, что не надо пытаться двигаться, а можно управлять диафрагмой и задержкой дыхания, то перезагрузка происходит проще и быстрее. Таким образом нивелируется возможность развития панической атаки, заключил специалист.

Ранее Life.ru рассказывал, что россияне стали на 30% чаще обращаться к психологам из-за панических атак. Одним из факторов специалисты называют резкую смену привычного летнего ритма: становится прохладнее, сокращается световой день, а режим сна начинает перестраиваться.