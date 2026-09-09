День города Самары 2026: программа 13 сентября и какие мероприятия состоятся

Самара в воскресенье, 13 сентября 2026 года, отмечает 440-летие. В этом году привычного большого концерта на площади Куйбышева и праздничного салюта не будет: программу изменили по требованиям безопасности, а значительную часть событий перенесли в музеи, библиотеки, дома культуры и другие помещения. При этом праздник не отменён — в городе пройдут бесплатные экскурсии, выставки, кинопоказы и семейные мероприятия, а на набережной будет работать ярмарка. Рассказываем, что запланировано на День города Самары и куда можно сходить 13 сентября.

Коротко о Дне города Самары — 2026

Официальная дата праздника — 13 сентября, воскресенье. Самаре исполняется 440 лет, поскольку основанием города считается 1586 год. Основные юбилейные мероприятия проходят 12–13 сентября, отдельные события стартуют ещё 11 сентября. Большого концерта на площади Куйбышева и салюта в 2026 году не будет, зато 13 сентября основные экспозиции государственных и муниципальных музеев можно будет посетить бесплатно.

Программа Дня города Самары на 13 сентября 2026 года

Главное отличие юбилея-2026 — отсутствие одной центральной праздничной площадки. Программа распределена между набережной, музеями, библиотеками и учреждениями культуры. Это позволяет провести День города без традиционного многотысячного концерта, но сохранить десятки локальных событий.

Программа Дня города Самары 13 сентября 2026 года: время и места праздничных мероприятий. Инфографика © Life.ru

Актуальные часы и площадки стоит перепроверить непосредственно перед посещением. Для части экскурсий, игр и мастер-классов нужна предварительная регистрация, даже если участие бесплатное.

Какие музеи Самары будут бесплатными 13 сентября

Одна из главных акций юбилея — бесплатный вход 13 сентября на основные экспозиции государственных и муниципальных музеев Самары. В праздничной программе отдельно упоминаются «Самара Космическая», Самарский литературный музей имени Горького, Детская картинная галерея, Музей Эльдара Рязанова и музей-галерея «Заварка».

Важно различать бесплатный вход в основную экспозицию и специальные мероприятия. Экскурсия, мастер-класс или игра могут требовать отдельной регистрации. Например, Детская картинная галерея подтверждает бесплатный самостоятельный осмотр с 11:00 до 18:00, а специальные события проходят по своему расписанию.

В МВЦ «Самара Космическая», который временно работает в ТК «Гудок» на Красноармейской, 131, к юбилею также подготовили выставки «Куйбышевская школа юных лётчиков-космонавтов» и «Интеркосмос», а 13 сентября в 15:00 покажут документальный фильм «Союз — гордость Самары». Вход на праздничные мероприятия заявлен свободным.

Куда сходить с детьми на День города Самары

Семьям с детьми в 2026 году удобнее ориентироваться именно на музейные и библиотечные площадки. В Горький-центре в полдень проведут мастер-класс «Символ Самары» для посетителей от шести лет. Детская картинная галерея бесплатно откроет выставку «Жить по-самарски. Люди, моды, пароходы», а вечером там пройдёт концерт.

Отдельная программа действует в городских библиотеках. На 13 сентября заявлены краеведческие игры, мастер-классы и семейные квесты в разных районах Самары — то есть ехать ради праздника исключительно в исторический центр необязательно. Например, в библиотеке №30 запланирован семейный квест «Книжный следопыт. Тайны родного города».

Если ребёнку интересны кино и космос, можно совместить дневную программу с «Самарой Космической» или бесплатными показами фильмов о городе. Для уличного кино стоит учитывать, что сеансы могут зависеть от погоды и требований безопасности.

Почему на День города Самары не будет большого концерта

Программу 440-летия власти изменили из соображений безопасности. Мэр Самары Иван Носков сообщал, что большую часть праздничных мероприятий решено провести в закрытых помещениях и сделать ставку на локальные события для разных возрастов.

Поэтому традиционного большого концерта на площади Куйбышева в этом году не запланировано. Нет и привычной центральной вечерней сцены с хедлайнером. Праздничные концерты вместо этого проходят в музеях, библиотеках, домах культуры и районных учреждениях. Городские власти сообщали примерно о двух тысячах мероприятий, включая события, которые проходят в течение всей праздничной недели.

Будет ли салют в Самаре 13 сентября 2026 года

Нет, праздничного салюта на День города Самары в 2026 году не планируется. Вместе с большим концертом на площади Куйбышева фейерверк исключили из обновлённой программы. Поэтому специально приезжать вечером в центр или на набережную в ожидании салюта не стоит.

Что всё-таки останется на открытом воздухе

Несмотря на изменение формата праздника, утверждение «уличных мероприятий вообще не будет» к окончательной афише уже неприменимо. На набережной 12 и 13 сентября сохранена выставка-продажа «Сделано в Самаре». В воскресенье она будет работать с 10:00 до 18:00. Здесь представят товары местных производителей, одежду, продукты, декор и сувениры.

Карта мероприятий на День города Самары — 2026: куда сходить 13 сентября. Инфографика © Life.ru

Также в актуальной программе фигурируют активности на набережной, литературно-поэтическая площадка «Слово о Самаре», музыкальные дефиле и киномарафон в кинотеатре «Филин». Проведение открытых событий зависит в том числе от безопасной обстановки.

То есть логика праздника в 2026 году такая: нет одного большого массового уличного события, но отдельные локальные активности под открытым небом сохранены.

Что пройдёт в Самаре 12 сентября

Праздничная программа начинается до официального Дня города. В субботу, 12 сентября, с 10:00 до 20:00 будет работать «Сделано в Самаре». В 12:00 в «Самаре Космической» состоится лекция «Самарский космос», а Музей Эльдара Рязанова проведёт мастер-класс «Сказка в кадре», детскую экскурсию-квест «В поисках пропавшего фильма», лекцию «Кино-Самара» и экскурсию о самарских страницах биографии режиссёра.

С 16:30 на Софийской набережной запланирован первый день киномарафона «Снято в Самаре». Среди его участников — местные студии и авторы фильмов о городе.

Перекрытия дорог и транспорт на День города Самары — 2026

На 9 сентября отдельная официальная схема праздничных перекрытий и изменения маршрутов общественного транспорта именно на 12–13 сентября 2026 года ещё не опубликована в открытой афише. Поэтому использовать схемы Дня города — 2025 нельзя: они относились к совершенно другой программе и другим датам.

Тем, кто планирует ехать 13 сентября в центр Самары или на набережную, стоит непосредственно перед выездом проверить сообщения городской администрации и департамента транспорта. Из-за формата праздника возможны точечные ограничения около отдельных площадок.

Почему Самаре исполняется 440 лет

История Самары отсчитывается от 1586 года. По указу царя Фёдора Иоанновича у слияния Волги и Самары построили крепость, которая должна была защищать судоходство и государственные рубежи. Первым воеводой стал князь Григорий Засекин.

Со временем крепость выросла в крупный волжский город. В XIX веке Самара стала центром губернии, а с 1935 по 1991 год носила название Куйбышев. Во время Великой Отечественной войны сюда эвакуировали предприятия и государственные учреждения, а впоследствии город стал одним из важнейших центров отечественной авиационной и космической промышленности.

FAQ

Когда День города Самары в 2026 году?

День города Самары отмечают во второе воскресенье сентября. В 2026 году праздник выпадает на 13 сентября. Основная юбилейная программа рассчитана на 12 и 13 сентября, часть мероприятий проходит с 11 сентября.

Сколько лет Самаре в 2026 году?

Самаре исполняется 440 лет. Годом основания города считается 1586-й.

Будет ли концерт на площади Куйбышева?

Нет. Традиционного большого концерта на площади Куйбышева в 2026 году не будет. Праздничные выступления распределили между меньшими и преимущественно закрытыми площадками.

Будет ли салют на День города Самары?

Нет. Салют вечером 13 сентября в программе отсутствует.

Какие мероприятия в Самаре 13 сентября бесплатные?