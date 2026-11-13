Россияне нашли необычный способ заработать на осеннем листопаде: опавшие листья начали продавать в интернете поштучно, наборами и даже на вес. Как выяснила SHOT ПРОВЕРКА, покупатели готовы платить за то, что ещё недавно можно было бесплатно собрать в ближайшем парке. Некоторые продавцы утверждают, что уже реализовали сотни листьев.

Например, жительница Ветлуги предлагает кленовые, дубовые и калиновые листья по семь рублей за штуку. По её словам, покупатели приобрели уже более 600 экземпляров. Другой продавец выставил набор из 50 листьев разных деревьев за 230 рублей.

Причём покупают осеннюю листву не только для школьных гербариев и поделок. Оказалось, что у такого товара есть и более необычное применение. Дубовые листья используют в аквариумах с рыбами и креветками, а берёзовые предлагают для террариумов с улитками и насекомыми.

Цены на специализированные наборы заметно выше. Так, за 20 дубовых листьев просят 210 рублей, а контейнер берёзовой листвы объёмом полтора литра обойдётся в 681 рубль.

Есть предложения и для любителей банных процедур. Сто граммов дубовых листьев продают за 140 рублей. Берёзовую листву предлагают по 2,5 рубля за грамм для приготовления отваров и использования в домашней косметике.

Таким образом, обычный осенний листопад превратился в источник дополнительного дохода. Правда, заявленные объёмы продаж основаны на словах продавцов, а эффективность и безопасность отдельных способов применения листвы требуют дополнительной проверки.

Ранее Life.ru рассказывал, как родители начали массово покупать готовые осенние поделки для школ и детских садов. За композиции из природных материалов и другие творческие работы продавцы просили до 1500 рублей.