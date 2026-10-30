Жёлуди для детских поделок могут оказаться источником мышиной лихорадки: Врач дала советы родителям

Листья и жёлуди для детских поделок могут оказаться загрязнены выделениями грызунов. Если при сборе поднять и вдохнуть такую пыль, возникает риск заражения мышиной лихорадкой. Об этом Life.ru рассказала врач-инфекционист Марият Мухина.

Речь идёт о геморрагической лихорадке с почечным синдромом — ГЛПС. Вызывающие её хантавирусы содержатся в выделениях инфицированных грызунов. Опасность представляет прежде всего контакт с загрязнённым материалом, а не сама осенняя поделка.

«Поэтому главная защита — не столько „обеззаразить“ сам материал, сколько минимизировать образование пыли при сборе и не допускать контакта с повреждённой кожей», — подчеркнула Мухина.

Для сбора врач рекомендует выбирать участки без нор и помёта, пользоваться перчатками, а после — тщательно мыть руки. Не стоит встряхивать сухую листву и подносить её к лицу. При пыльных работах Роспотребнадзор рекомендует защищать органы дыхания респиратором.

Собранный материал Мухина советует очистить влажным способом: листья протереть, а жёлуди аккуратно промыть, удалив видимые загрязнения. При этом обычное мытьё или высушивание нельзя считать гарантией обеззараживания. Материал с помётом и другими явными следами грызунов лучше вообще не брать для детского творчества.

Если применяется дезинфицирующее средство, необходимо соблюдать его инструкцию, включая время обработки и требования к последующему смыванию. Эту работу должны выполнять взрослые, без участия детей.

«Важное правило: никогда не смешивайте разные дезинфицирующие средства — их химические компоненты могут вступить в реакцию и образовать опасные соединения», — предупредила врач.

Сушку в книге, духовке или микроволновке не следует использовать как проверенный способ защиты от ГЛПС. Основная профилактика — избегать выделений грызунов и не поднимать загрязнённую пыль. Именно на этом основаны рекомендации санитарных служб.

Ранее сообщалось о 1512 случаях мышиной лихорадки в пяти российских регионах. Заболевание выявили в Татарстане, Башкирии, Удмуртии, Нижегородской и Саратовской областях. Источником заражения могут становиться выделения инфицированных грызунов, частицы которых попадают в воздух вместе с пылью. В Роспотребнадзоре заявили, что вспышек не зафиксировано, но заболевшие всё же есть — их количество остаётся в пределах обычных показателей.