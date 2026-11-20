Французский актёр Жерар Депардье и писатель Мишель Уэльбек оказались в центре нового расследования о сексуальном насилии на съёмочной площадке. Как узнал портал Mediapart, поводом стала жалоба актрисы, обвинившей знаменитостей в изнасиловании и пособничестве ему.

Женщина обратилась в правоохранительные органы в мае 2025 года, хотя предполагаемое преступление произошло ещё в декабре 2018-го. Тогда она участвовала в съёмках фильма «Талассо», в котором Депардье и Уэльбек играли самих себя. Парижская прокуратура открыла судебное расследование.

По словам заявительницы, на момент съёмок ей было 32 года. Её пригласили сыграть проститутку в сцене, где героиня должна была танцевать обнажённой перед персонажами Депардье и Уэльбека в гостиничном номере.

Однако, утверждает актриса, после команды режиссёра события пошли не по сценарию. Уэльбек якобы уложил её на кровать и удерживал, пока Депардье совершал действия сексуального характера без её согласия. Всё происходило перед включёнными камерами. Именно эти обстоятельства стали основанием для обвинений в групповом изнасиловании и пособничестве ему.

Женщина рассказала о случившемся продюсерам сразу после съёмок. Спустя несколько дней режиссёр решил удалить эпизод из фильма. Как утверждает Mediapart, впоследствии актрисе предложили контракты на общую сумму 45 тысяч евро и ещё одну роль.