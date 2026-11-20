Депардье заподозрили в групповом изнасиловании актрисы прямо на съёмках
Во Франции начали расследовать дело о групповом изнасиловании с Депардье
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Французский актёр Жерар Депардье и писатель Мишель Уэльбек оказались в центре нового расследования о сексуальном насилии на съёмочной площадке. Как узнал портал Mediapart, поводом стала жалоба актрисы, обвинившей знаменитостей в изнасиловании и пособничестве ему.
Женщина обратилась в правоохранительные органы в мае 2025 года, хотя предполагаемое преступление произошло ещё в декабре 2018-го. Тогда она участвовала в съёмках фильма «Талассо», в котором Депардье и Уэльбек играли самих себя. Парижская прокуратура открыла судебное расследование.
По словам заявительницы, на момент съёмок ей было 32 года. Её пригласили сыграть проститутку в сцене, где героиня должна была танцевать обнажённой перед персонажами Депардье и Уэльбека в гостиничном номере.
Однако, утверждает актриса, после команды режиссёра события пошли не по сценарию. Уэльбек якобы уложил её на кровать и удерживал, пока Депардье совершал действия сексуального характера без её согласия. Всё происходило перед включёнными камерами. Именно эти обстоятельства стали основанием для обвинений в групповом изнасиловании и пособничестве ему.
Женщина рассказала о случившемся продюсерам сразу после съёмок. Спустя несколько дней режиссёр решил удалить эпизод из фильма. Как утверждает Mediapart, впоследствии актрисе предложили контракты на общую сумму 45 тысяч евро и ещё одну роль.
Подать жалобу она решилась спустя несколько лет, когда широкую огласку получило другое дело Депардье о домогательствах на съёмках картины «Зелёные ставни». По нынешнему расследованию судебные слушания пока не назначены, а формальных обвинений актёру и писателю не предъявили.
Ранее Life.ru сообщал, что Депардье отказался обжаловать приговор по делу о сексуальном насилии над двумя женщинами и принёс им извинения. В результате назначенные актёру 18 месяцев лишения свободы условно стали окончательным наказанием. Кроме того, 26 ноября Апелляционный суд Парижа должен объявить решение по другому делу Депардье. Оно связано с обвинениями актрисы Шарлотты Арну, которая также заявила о сексуальном насилии со стороны артиста.