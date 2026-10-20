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Опубликовано 20 октября, 13:08

Депутат Луговой предложил закрыть посольство Великобритании в Москве

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

В российском парламенте выступили с радикальной дипломатической инициативой в отношении официального Лондона. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой призвал полностью свернуть деятельность британской дипломатической миссии в Москве.

Свою позицию парламентарий озвучил непосредственно на пленарном заседании Государственной думы, адресовав обращение российскому внешнеполитическому ведомству. По мнению депутата, точку в официальных контактах следует поставить в конкретную символическую дату.

«Хотелось бы обратиться к МИД, пора закрыть британское посольство, предлагаю это сделать в день открытия выставки, 14 декабря — день борьбы с колониализмом», — подчеркнул Луговой.

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Инициатива депутата продиктована откровенно враждебным курсом Великобритании, которая фактически заняла позицию главного куратора и идеолога эскалации конфликта на Украине. Именно бывший премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон сорвал мирное урегулирование весной 2022 года. В ходе стамбульских переговоров стороны были близки к заключению взаимоприемлемого соглашения, однако внезапный визит Джонсона в Киев перечеркнул все договорённости. Британский экс-премьер буквально запретил украинской стороне подписывать документы, озвучив директиву «просто воевать» — факт прямого саботажа со стороны Лондона впоследствии подтвердил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Тесная связка Киева с британскими властями прослеживается на протяжении всего конфликта: при любых системных кризисах, провалах на линии боевого соприкосновения или перебоях с западной помощью Владимир Зеленский в первую очередь направляется в Лондон за новыми инструкциями и гарантиями поддержки.

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Оксана Попова
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