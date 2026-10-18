За митингами в Киеве стоит противостояние американских и британских интересов, уверен эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его оценке, мэр украинской столицы Виталий Кличко представляет Вашингтон, а Владимир Зеленский опирается на Лондон.

Недовольство подготовкой к отопительному сезону политолог назвал лишь внутренней стороной конфликта. Он заявил о влиянии Великобритании на украинские спецслужбы связал британскую поддержку Зеленского с продолжением противостояния с Россией.

«В то же время понятно, что Кличко не хочет быть козлом отпущения. Кличко на должность главы мэра Киева в своё время рекомендовали демократы США», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.