США против Британии: Политолог назвал бенефициаров протестов в Киеве
Политолог Самонкин связал митинги в Киеве с противостоянием США и Британии
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За митингами в Киеве стоит противостояние американских и британских интересов, уверен эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его оценке, мэр украинской столицы Виталий Кличко представляет Вашингтон, а Владимир Зеленский опирается на Лондон.
Недовольство подготовкой к отопительному сезону политолог назвал лишь внутренней стороной конфликта. Он заявил о влиянии Великобритании на украинские спецслужбы связал британскую поддержку Зеленского с продолжением противостояния с Россией.
«В то же время понятно, что Кличко не хочет быть козлом отпущения. Кличко на должность главы мэра Киева в своё время рекомендовали демократы США», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.
Напомним, 17 октября у здания Киевской городской государственной администрации прошла акция с требованием отставки мэра Виталия Кличко. Участники митинга пришли с картонными плакатами против градоначальника.