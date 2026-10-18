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Регион
Опубликовано 18 октября, 12:17

США против Британии: Политолог назвал бенефициаров протестов в Киеве

Политолог Самонкин связал митинги в Киеве с противостоянием США и Британии

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

За митингами в Киеве стоит противостояние американских и британских интересов, уверен эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его оценке, мэр украинской столицы Виталий Кличко представляет Вашингтон, а Владимир Зеленский опирается на Лондон.

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Недовольство подготовкой к отопительному сезону политолог назвал лишь внутренней стороной конфликта. Он заявил о влиянии Великобритании на украинские спецслужбы связал британскую поддержку Зеленского с продолжением противостояния с Россией.

«В то же время понятно, что Кличко не хочет быть козлом отпущения. Кличко на должность главы мэра Киева в своё время рекомендовали демократы США», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

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Напомним, 17 октября у здания Киевской городской государственной администрации прошла акция с требованием отставки мэра Виталия Кличко. Участники митинга пришли с картонными плакатами против градоначальника.

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Борис Эльфанд
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