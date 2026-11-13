Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая выступила за милитаризацию школьного образования на Украине. По её мнению, каждый ребёнок должен освоить управление беспилотниками, а военная подготовка должна стать частью более масштабных изменений в украинском обществе. Об этом парламентарий заявила в интервью РБК-Украина.

«Я выступаю за милитаризацию в школах. У нас должен быть другой путь, чем в России, ближе к израильскому опыту», — сказала Безуглая.

По словам депутата, обучение управлению дронами необходимо сделать доступным каждому школьнику. Она считает, что беспилотные технологии в будущем будут востребованы не только в военной сфере, но и для выполнения гражданских задач, включая доставку грузов и управление наземными роботизированными системами.

Безуглая также выступила за изменение отношения украинского общества к военной подготовке. По её мнению, стране необходимо развивать систему всеобщей службы и учитывать профессиональные навыки граждан при распределении военных обязанностей.

Парламентарий отдельно высказалась за расширение участия женщин в военной службе и пересмотр существующих механизмов бронирования работников от мобилизации. Она считает, что специалистов, обладающих важными техническими навыками, следует использовать с учётом их квалификации.

Вместе с тем отдельные элементы подготовки к управлению БПЛА уже включались в украинскую школьную программу. Ранее сообщалось, что старшеклассников обучают таким навыкам в рамках обновлённого предмета «Защита Украины».

Ранее Life.ru сообщал, что Безуглая предложила ввести обязательную военную службу для юношей и девушек после окончания школы. По её мнению, выпускники должны проходить службу продолжительностью от одного до двух лет.