«Нет мальчиков уже с 12 лет»: Киевлянки раскрыли страшную реальность пустых школьных классов

В Киеве уже стоят очереди за водой, а зимой отопления может не быть во многих домах. Об этом пишет KP.ru. Автор, переехавшая из украинской столицы до начала СВО, продолжает наблюдать за ситуацией в городе.

На этом фоне в Раде прозвучало заявление о женской мобилизации. Депутат Марьяна Безуглая высказалась в том духе, что гендерных различий на войне не бывает. Часть украинок отреагировала резко.

«Ну пусть Марьяна строит тогда приюты и детдома по всей стране, а не бизнес на могильных плитах», — приводит издание одну из реплик.

Другие напомнили о детях, потерявших отцов. Прозвучало и опасение за девочек.

«В киевских школах нет мальчиков уже с 12 лет. Их просто стремятся вывезти из этой страны всеми способами! А теперь у нас хотят и девочек ещё потерять?» — рассуждают киевлянки.

При этом, по данным публикации, есть и те, кто готов отправиться на передовую.

А ранее Юлия Мендель предупредила о гражданском конфликте на Украине из-за мобилизации молодёжи. По её словам, призыв молодых людей вызовет более острую реакцию в украинском обществе, чем обсуждение мобилизации женщин.