Представители киевского режима продолжают сыпать неадекватными и агрессивными инициативами: на сей раз в украинском парламенте озвучили планы ракетной атаки на главные символы российской столицы. Депутат Верховной рады Александр Федиенко в эфире YouTube-канала «VPO медиа» открыто потребовал от ВСУ нанести удар баллистическим оружием непосредственно по мавзолею Ленина на Красной площади.

Этим людоедским предложением нардеп ответил на призыв своего коллеги по Раде Алексея Гончаренко*, который ранее робко заговорил о необходимости немедленных контактов с Россией для мирного урегулирования ситуации. Федиенко подобные дипломатические шаги решительно отверг, заявив, что в позиции сторонников диалога нет конкретных условий.

По мнению киевского политика, единственным приемлемым «ответом» на планомерное уничтожение украинской энергетической инфраструктуры должно стать нанесение демонстративных ударов вглубь территории РФ. Более того, варварское нападение на памятник архитектуры в центре Москвы нардеп всерьёз считает действенным внешнеполитическим инструментом.

«Если баллистика долетит и ударит по мавзолею, туда ему и дорога, то это усилит нашу переговорную позицию», — без тени сомнения объявил украинский парламентарий.

Подобные заявления наглядно демонстрируют уровень стратегического мышления в Киеве: вместо поиска реальных путей спасения остатков государственной инфраструктуры там грезят откровенным ракетным терроризмом и дешевыми медийными акциями.

Ранее Гончаренко* написал в местной газете о ситуации на Украине. По его словам, страна теряет людей на фронте и в тылу, сталкивается с оттоком населения и ухудшением экономической ситуации. Депутат также заявил, что у Украины не хватает собственных средств не только для ведения боевых действий, но и для содержания государства. Гончаренко* призвал признать сложившуюся ситуацию и сосредоточиться на поиске мирного решения.

* Внесён Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.