Дерево или клумба? Священник объяснил, какие растения допустимо сажать на могиле

Большие деревья на могиле со временем могут скрыть памятник, повредить благоустройство и задеть корнями соседние захоронения. Поэтому при озеленении участка стоит учитывать, насколько разрастётся растение, объяснил священник РПЦ Владислав Береговой.

«В православной традиции у нас нет практики сажать на могилах большие деревья», — рассказал он интернет-изданию Regions.ru.

Более подходящим вариантом священнослужитель считает кустарник, который не достигает больших размеров. При этом жёстких церковных требований к выбору растений нет. Перед посадкой следует уточнить правила у администрации конкретного кладбища.

На участке можно высадить однолетние или многолетние цветы, обустроить клумбу внутри бордюра либо принести срезанный букет. Однако цветник требует регулярного ухода: если родственники не смогут следить за ним, он быстро зарастёт. Живые растения предпочтительны как символ жизни, заключил священник.

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