Сын Инны Чуриковой уже 4 года не даёт «Ленкому» установить памятник на её могиле
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Театр «Ленком» готов бесплатно установить памятник на могиле Инны Чуриковой, но проект пока не согласован с её сыном Иваном Панфиловым, который сейчас живёт в Дубае. Об этом президент театра Марк Варшавер рассказал в интервью kp.ru.
По его словам, уже найден человек, готовый изготовить монумент без оплаты — в память об актрисе и из любви к театру. Семье не придётся тратиться на установку. Однако без согласия сына, за которым закреплено захоронение, приступить к работам невозможно.
Представители «Ленкома» регулярно отправляют Панфилову письма. Он же, по словам Варшавера, объясняет задержку необходимостью посоветоваться и дополнительно согласовать решение. Сам Иван обсуждать ситуацию с журналистами отказался, сославшись на то, что не даёт интервью.
Чурикова похоронена на центральной аллее Новодевичьего кладбища рядом с супругом, режиссёром Глебом Панфиловым. На месте захоронения лежат чёрная мраморная плита и два портрета. Плиту заказал Варшавер, а уход за могилой взял на себя театр, где актриса прослужила полвека.
Напомним, народная артистка СССР Инна Чурикова умерла 14 января 2023 года. 26 августа того же года не стало супруга артистки, режиссёра и сценариста Глеба Панфилова. Однако на их могиле до сих пор не появился памятник.
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