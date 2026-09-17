Сын Инны Чуриковой уже 4 года не даёт «Ленкому» установить памятник на её могиле

Театр «Ленком» готов бесплатно установить памятник на могиле Инны Чуриковой, но проект пока не согласован с её сыном Иваном Панфиловым, который сейчас живёт в Дубае. Об этом президент театра Марк Варшавер рассказал в интервью kp.ru.

По его словам, уже найден человек, готовый изготовить монумент без оплаты — в память об актрисе и из любви к театру. Семье не придётся тратиться на установку. Однако без согласия сына, за которым закреплено захоронение, приступить к работам невозможно.

Представители «Ленкома» регулярно отправляют Панфилову письма. Он же, по словам Варшавера, объясняет задержку необходимостью посоветоваться и дополнительно согласовать решение. Сам Иван обсуждать ситуацию с журналистами отказался, сославшись на то, что не даёт интервью.

Чурикова похоронена на центральной аллее Новодевичьего кладбища рядом с супругом, режиссёром Глебом Панфиловым. На месте захоронения лежат чёрная мраморная плита и два портрета. Плиту заказал Варшавер, а уход за могилой взял на себя театр, где актриса прослужила полвека.