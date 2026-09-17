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Регион
Опубликовано 17 сентября, 09:24

Сын Инны Чуриковой уже 4 года не даёт «Ленкому» установить памятник на её могиле

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Театр «Ленком» готов бесплатно установить памятник на могиле Инны Чуриковой, но проект пока не согласован с её сыном Иваном Панфиловым, который сейчас живёт в Дубае. Об этом президент театра Марк Варшавер рассказал в интервью kp.ru.

По его словам, уже найден человек, готовый изготовить монумент без оплаты — в память об актрисе и из любви к театру. Семье не придётся тратиться на установку. Однако без согласия сына, за которым закреплено захоронение, приступить к работам невозможно.

Представители «Ленкома» регулярно отправляют Панфилову письма. Он же, по словам Варшавера, объясняет задержку необходимостью посоветоваться и дополнительно согласовать решение. Сам Иван обсуждать ситуацию с журналистами отказался, сославшись на то, что не даёт интервью.

Чурикова похоронена на центральной аллее Новодевичьего кладбища рядом с супругом, режиссёром Глебом Панфиловым. На месте захоронения лежат чёрная мраморная плита и два портрета. Плиту заказал Варшавер, а уход за могилой взял на себя театр, где актриса прослужила полвека.

Почему на могиле Инны Чуриковой до сих пор нет памятника: что известно о сыне актрисы
Почему на могиле Инны Чуриковой до сих пор нет памятника: что известно о сыне актрисы

Напомним, народная артистка СССР Инна Чурикова умерла 14 января 2023 года. 26 августа того же года не стало супруга артистки, режиссёра и сценариста Глеба Панфилова. Однако на их могиле до сих пор не появился памятник.

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Борис Эльфанд
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