На могиле умершей три года назад Инны Чуриковой так и не появился памятник

На Новодевичьем кладбище — месте последнего приюта множества выдающихся деятелей культуры и искусства — спустя более трёх лет после смерти народной артистки СССР Инны Чуриковой оформление могилы, где она покоится вместе с супругом, прославленным режиссёром Глебом Панфиловым, до сих пор выглядит незавершённым, пишет kp.ru.

Захоронение находится на центральной аллее. На добротной мраморной плите, установленной театром «Ленком», который также взял на себя заботу о содержании захоронения, горизонтально размещены два портрета. По данным издания, такие временные изображения ставят лишь для обозначения того, кто здесь похоронен, либо вовсе ограничиваются табличкой с датами жизни.

Но портреты находятся на могиле уже длительное время, поэтому возникает недоумение: это и есть окончательный мемориал в честь выдающейся актрисы и её талантливого мужа? А может быть, это просто незавершённый, точнее, недоработанный монумент, интересуются журналисты. И тот, и другой вариант, по оценке издания, производят удручающее впечатление.

Для сравнения: у соседей по центральной аллее — народного артиста СССР Марка Захарова, долгие годы руководившего «Ленкомом», и народного артиста СССР Леонида Броневого, который делил со звездой одну сцену, — с оформлением захоронений полный порядок, в то время как у Чуриковой и Панфилова оно оставляет желать лучшего.