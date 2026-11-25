Арестованный губернатор Мурманской области Андрей Чибис не подавал заявление об отправке в зону специальной военной операции. Об этом журналистам рассказал его адвокат Руслан Закалюжный после заседания суда.

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По словам защитника, его подопечному пока даже не разъяснили право на заключение соответствующего контракта. Адвокат также рассказал о состоянии главы региона после ареста и выразил обеспокоенность доступностью необходимых ему лекарств в СИЗО.

«Держится молодцом. <…> Ему надо принимать некоторые лекарства в условиях следственного изолятора, и это достаточно проблематично, а порой и невозможно», — пояснил Закалюжный.

Напомним, 23 ноября Чибиса задержали в Москве, куда он приехал в командировку. Через два дня Мещанский районный суд столицы заключил губернатора под стражу до 23 января 2027 года. Следствие предъявило ему обвинение по двум эпизодам растраты и в получении взятки в особо крупном размере. По версии правоохранителей, уголовное дело связано с хищением более 39 млн рублей из бюджета регионального Минстроя и растратой свыше 1 млрд рублей, выделенных на реконструкцию трассы Апатиты — Кировск.