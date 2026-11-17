Депутат правящей в Молдавии партии «Действие и солидарность» (PAS) Ион Бабич посоветовал оппозиционным парламентариям купить себе по мешку фасоли вместо того, чтобы обещать избирателям дешёвый газ из России. С таким заявлением он выступил 16 ноября на заседании парламента республики.

«Дешёвого газа не существует. Лучше купите себе по мешку фасоли», — заявил Бабич, обращаясь к политическим оппонентам.

Парламентарий иронично представил, как действовала бы нынешняя оппозиция в случае прихода к власти. По его словам, одни политики пели бы в караоке, другие снимали ролики для TikTok, а затем все вместе регулярно летали бы в Москву за дешёвым российским газом.

Выступление прозвучало во время обсуждения отчёта парламентской комиссии, расследовавшей деятельность ряда государственных предприятий. Депутат продолжал говорить даже после истечения отведённого ему времени, из-за чего его микрофон отключили. Заявление Бабича прозвучало на фоне подорожания газа в Молдавии. С сентября 2026 года тариф для бытовых потребителей вырос примерно на 41%, достигнув 20,3 лея за кубометр с учётом НДС. Рост коммунальных расходов стал одной из причин споров между правящей партией и оппозицией.