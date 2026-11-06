Родителям в Краснодаре рекомендовали 6 ноября оставить детей дома и не отправлять их в школы и детские сады из-за угрозы атаки беспилотников. С таким обращением выступила заместитель главы города Анна Леонова.

При этом образовательные учреждения не будут отказывать в приёме детей. Если родители всё же приведут ребёнка, сотрудники школы или детского сада обязаны обеспечить его безопасность.

«Однако если в школу или детский сад приведут ребенка, его примут и отведут в укрытие в соответствии с алгоритмом», — пояснила Леонова.

Обычные занятия проводить не будут до официальной отмены угрозы. Таким образом, школы и детские сады продолжат принимать детей, но учебный процесс временно приостановлен.

Опасность атаки БПЛА в Краснодаре объявили в ночь на 6 ноября. По данным городской администрации, силы противовоздушной обороны отражали налёт беспилотников. Утром в краевом центре вновь звучали сирены, а жителей призвали соблюдать меры безопасности и укрываться в помещениях без окон.

Горожанам рекомендовали следить за официальными сообщениями и не выходить из укрытий до отмены сигнала опасности. При обнаружении беспилотника или его обломков необходимо звонить по номеру 112.