Детей ждёт второе 1 сентября: Нейропсихолог назвала риск 12-дневных осенних каникул
Нейропсихолог Макарова: Длинные каникулы могут снизить мотивацию школьников
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
Российских школьников осенью ждут самые длинные за 10 лет каникулы — целых 12 дней. После такого отдыха детям может потребоваться повторная адаптация к учёбе, поскольку ученики привыкнут к свободному расписанию, а возвращение за парты может сопровождаться снижением мотивации и трудностями с концентрацией. Об этом Life.ru рассказала нейропсихолог Кира Макарова.
По её мнению, для осеннего перерыва недели было бы достаточно. Более продолжительный отдых сильнее меняет привычный распорядок ребёнка.
«Ребёнок за это время, безусловно, расслабится и придётся заново проходить адаптацию, как в сентябре», — считает специалист.
При этом, подчёркивает Макарова, разучиться учиться за каникулы школьники вряд ли смогут: сформированные навыки сохранятся. Сложность заключается в возвращении к ежедневным занятиям и ответственности.
«В первую очередь, конечно, проседает мотивация, потому что человек уже привык к другому образу жизни, и ему снова нужно входить в учебную деятельность», — пояснила нейропсихолог.
Следом, по её словам, могут возникнуть трудности с вниманием и концентрацией. Первые уроки после отдыха она сравнила с первым рабочим днём после отпуска: привычные обязанности некоторое время воспринимаются словно заново. На перестройку, по оценке Макаровой, обычно потребуется два-три дня, хотя некоторым детям хватит и первого учебного дня.
Превращать каникулы в марафон дополнительных занятий эксперт не советует.
«Они всегда борются за своё детство и своё свободное время», — сказала Макарова о школьниках, которым нужен полноценный отдых.
В последние два-три дня каникул специалист рекомендует постепенно вернуть школьное расписание:
- ложиться спать и просыпаться в привычное для учебных дней время;
- сократить шумные мероприятия и приём гостей;
- спокойно напоминать ребёнку о скором возвращении в школу.
Специально нагружать эти дни школьными заданиями, по её мнению, не нужно. Важнее восстановить режим и подготовиться к смене распорядка всей семьёй.
«Эти последние дни нужны для того, чтобы войти в процесс не с корабля на бал, а спокойно перестроиться на новый режим», — подчеркнула собеседница Life.ru.
Ранее стало известно, что осенний отдых школьников на пятидневке может растянуться на 12 дней. Для четвертной системы Минпросвещения рекомендует каникулы с 26 октября по 3 ноября. Вместе с выходными 24–25 октября и Днём народного единства 4 ноября перерыв продлится до 5 ноября. Конкретный график необходимо уточнять в своей школе: образовательные учреждения могут устанавливать собственное расписание.
Больше новостей о школах, вузах и системе обучения — в рубрике «Образование» на Life.ru.