Детский сад в Анапе временно закрыли из-за повреждений после атаки ВСУ

Детский сад № 5 в Анапе временно прекратил работу после атаки ВСУ. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В здании оказались повреждены окна. На время восстановительных работ воспитанники не смогут посещать учреждение.

При необходимости детей готовы принять в другом детском саду, расположенном неподалёку. Сколько времени займёт восстановление, в сообщении не уточняется.