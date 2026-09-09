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Опубликовано 9 сентября, 10:45

Детский сад в Анапе временно закрыли из-за повреждений после атаки ВСУ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Детский сад № 5 в Анапе временно прекратил работу после атаки ВСУ. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В здании оказались повреждены окна. На время восстановительных работ воспитанники не смогут посещать учреждение.

При необходимости детей готовы принять в другом детском саду, расположенном неподалёку. Сколько времени займёт восстановление, в сообщении не уточняется.

Режим ЧС объявили в Новороссийске после ночной атаки дронов ВСУ
Режим ЧС объявили в Новороссийске после ночной атаки дронов ВСУ

Ранее Life.ru сообщал, что во время ночной атаки повреждения получили пять многоэтажек, храм и детский сад в Новороссийске. Также погибли четыре человека, в том числе ребёнок, ещё 29 получили ранения. В больницах остаются 17 пострадавших, состояние четырёх оценивается как тяжёлое.

Больше новостей о чрезвычайных происшествиях и их последствиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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