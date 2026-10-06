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Регион
Опубликовано 6 октября, 11:55

«Детям нужно отдыхать»: В Госдуме призвали сократить ряд школьных предметов

Депутат Смолин предложил сократить школьные предметы сверх базовой программы

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

Снизить нагрузку на школьников следует прежде всего за счёт предметов, добавленных сверх базовой программы, считает зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. По его словам, сегодня семь-восемь уроков стали обычным расписанием.

Кроме того, старшеклассникам после уроков приходится тратить ещё до трёх с половиной часов на домашние задания. Парламентарий уверен, что такой режим оставляет детям слишком мало свободного времени.

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«Детям нужно отдыхать, развиваться физически, ходить в школу искусств и так далее», — подчеркнул собеседник НСН.

При этом одного сокращения занятий недостаточно. Нужно пересмотреть и подачу материала: учебники по гуманитарным дисциплинам нередко написаны скорее для студентов, чем для школьников, уточнил депутат.

По его оценке, отдельного решения требует перегрузка педагогов. В регионах учителя зачастую работают примерно на две ставки. Важно уменьшать их нагрузку и одновременно повышать зарплаты.

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Напомним, с сентября 2027 года минимальный объём занятий в 10–11-х классах увеличится на 142 часа. Максимальный объём при этом останется на уровне 2516 часов за два года, а недельная нагрузка не должна превышать 37 часов в каждом классе.

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Борис Эльфанд
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