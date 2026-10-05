«Право имеет каждый»: Почему из школ исчезают обычные 10-е классы и куда жаловаться

Общеобразовательные старшие классы исчезают из школ в том числе из-за укрупнения образовательных учреждений и переполненности, а отказывать ребёнку в продолжении учёбы после девятого класса под предлогом профильного отбора нельзя. Об этом заявила в беседе с Life.ru депутат Государственной думы Нина Останина.

Оптимизация образования коснулась не только сельских и малокомплектных школ, она затронула вообще всю эту сферу. Создание больших школ-холдингов, которые пришли на смену доступным школам даже в городской среде, как раз и привело к тому, что сегодня в мегаполисах наблюдается переполненность классов. Это заставляет руководство школ искать выходы для того, чтобы сделать численность учеников приемлемой. Нина Останина Депутат

Одним из таких инструментов стали отказы девятиклассникам в дальнейшем обучении под различными предлогами. Останина назвала такой подход антиконституционным и напомнила, что Верховный суд уже занял сторону детей и родителей. Она также рассказала, что ещё летом прошлого года получала обращения по подобным случаям и направляла их в прокуратуру. По её словам, каждый раз право ребёнка на получение полного среднего образования удавалось защитить.

Отдельной проблемой парламентарий считает отказ школ от общеобразовательных, или универсальных, классов в пользу исключительно профильного обучения.

По словам Останиной, подросток вправе самостоятельно выбрать между обычной и профильной программами. При этом далеко не каждый школьник в 15 лет уже окончательно определился с будущей профессией и предметами, которые хочет изучать углублённо.

«Право обучаться в общеобразовательных классах имеет каждый ребёнок. Поэтому всё, что происходит сейчас, антиконституционно и не соответствует нашему законодательству об образовании», — сказала парламентарий.

Депутат считает, что системе необходимо возвращаться к принципу доступного и всеобщего образования. По её оценке, сейчас получение среднего образования в некоторых случаях становится труднодоступным, а где-то — фактически недоступным.

«Хорошо ли, что мы стали уделять внимание сфере среднего специального образования? Хорошо, но не надо всех детей туда загонять», — подчеркнула Останина.

Право на получение высшего образования, напомнила парламентарий, никто не отменял. Более того, современные вызовы для молодёжи и страны, по её мнению, требуют двигаться не только к всеобщему среднему, но и ко всеобщему высшему образованию.

Останина уточнила, что такой позиции придерживается КПРФ. У партии есть собственный законопроект «Образование для всех», предполагающий наличие общеобразовательных классов в каждой образовательной организации.

По мнению депутата, право школьника продолжить обучение в десятом классе не должно зависеть от оценочных комиссий или аргументов о недостаточном количестве баллов для поступления.

Останина подчеркнула, что её комитет готов принимать обращения семей, столкнувшихся с подобными отказами. По её словам, ни одна поступившая к ней жалоба по этой теме не оставалась без ответа.

Вместе с тем депутат считает, что решать проблему исключительно в индивидуальном порядке недостаточно. Задача законодателя — добиться изменения ситуации на федеральном уровне, чтобы родителям не приходилось отдельно добиваться права на обучение для каждого ребёнка.

Останина рассчитывает урегулировать этот вопрос в течение 2026–2027 учебного года. По её словам, работа должна пройти в текущий осенний и следующий весенний период, чтобы дети и их родители больше не находились в постоянном ожидании возможного отказа.

«Писать обращения ко мне и в Минпросвещения — обязательно! Более того, это нужно, чтобы мы понимали масштаб проблемы. Всякий раз, когда ты выходишь на трибуну, тебе говорят: «Ну и много ли таких? Это единичные случаи». А я вижу, что это не так», — сказала собеседница Life.ru.

Депутат указала, что для неё важно собрать весь масштаб этой детской, родительской и общеобразовательной трагедии, чтобы развернуть профильные министерства лицом к детям.