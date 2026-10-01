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Опубликовано 1 октября, 20:03

«Девушек смущает что-либо»: Путин шуткой ответил на вопрос о визите Зеленского в Белград

Путин шуткой ответил на вопрос о смущении из-за визита Зеленского в Белград

Владимир Зеленский и президент Сербии Александр Вучич. Обложка © AP/TASS

Владимир Зеленский и президент Сербии Александр Вучич. Обложка © AP/TASS

Владимир Путин с юмором ответил на вопрос о том, смутил ли его визит Владимира Зеленского в Белград. Президент России на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия» дал понять, что не видит в этом повода для особой реакции.

«Девушек смущает что-либо. Нас ничего не смущает, мы политикой занимаемся», — отметил он.

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Напомним, визит Зеленского в Сербию состоялся 7 августа. Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко заявил, что приезд экс-комика и его встреча с президентом Сербии Александаром Вучичем стали следствием давления Евросоюза. Дипломат добавил, что для Москвы появление Зеленского в Белграде неожиданностью не стало. Сербия остаётся кандидатом на вступление в Евросоюз, поэтому вынуждена учитывать требования Брюсселя.

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Юлия Сафиулина
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