Девушка-медик находится в стабильном состоянии после нападения у храма в Москве

Состояние девушки-медика, пострадавшей при нападении у храма Святых Жен-Мироносиц в Москве, оценивается как стабильное. Об этом сообщает ИС «Вести» со ссылкой на специалистов НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Студентка 6 курса Сеченовского Университета находится под круглосуточным наблюдением специалистов. Ранее она пережила трепанацию черепа.

Напомним, у храма Святых Жен-Мироносиц на Белореченской улице психически неуравновешенный мужчина с лопатой напал на прихожан и ударил девушку-фельдшера. Всё случилось 1 сентября. Нейтрализовать агрессора помог случайный прохожий: он выстрелил в мужчину из травматического оружия, попав ему в шею и грудь. Позже тот скончался от полученных ранений.