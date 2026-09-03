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Опубликовано 3 сентября, 15:40

Девушка-медик находится в стабильном состоянии после нападения у храма в Москве

Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Состояние девушки-медика, пострадавшей при нападении у храма Святых Жен-Мироносиц в Москве, оценивается как стабильное. Об этом сообщает ИС «Вести» со ссылкой на специалистов НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Студентка 6 курса Сеченовского Университета находится под круглосуточным наблюдением специалистов. Ранее она пережила трепанацию черепа.

Напомним, у храма Святых Жен-Мироносиц на Белореченской улице психически неуравновешенный мужчина с лопатой напал на прихожан и ударил девушку-фельдшера. Всё случилось 1 сентября. Нейтрализовать агрессора помог случайный прохожий: он выстрелил в мужчину из травматического оружия, попав ему в шею и грудь. Позже тот скончался от полученных ранений.

Спаситель фельдшера от неадеквата с лопатой сожалеет о гибели нападавшего
Спаситель фельдшера от неадеквата с лопатой сожалеет о гибели нападавшего

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Марина Фещенко
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