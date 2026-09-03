Спаситель фельдшера от неадеквата с лопатой сожалеет о гибели нападавшего

Мужчина, который применил травматическое оружие, спасая фельдшера от нападения с лопатой, рассказал о произошедшем. Денис признался, что не считает себя героем и просто решил помочь, пишет Mash.

По словам 36-летнего мужчины, он вместе с другом заметил происходящее и сразу направился к месту конфликта. Когда он увидел, что нападавший избивает девушку-фельдшера лопатой, то решил вмешаться. Денис рассказал, что в этот момент ему пришлось использовать травматический пистолет. Оружие позже изъяли сотрудники полиции — сейчас оно проходит как вещественное доказательство по делу о смерти нападавшего.

После произошедшего мужчина прочитал многочисленные сообщения поддержки в свой адрес, однако заявил, что не считает свой поступок чем-то героическим.

Знакомые Дениса рассказали, что он занимается спортом, воспитывает ребёнка и много времени проводит с семьёй. Сам мужчина надеется, что пострадавшая фельдшер восстановится, и планирует встретиться с ней после выписки. При этом он выразил сожаление из-за гибели нападавшего.

Напомним, инцидент произошёл на днях в московском районе Марьино. Нападавший сам вызвал скорую к храму святых Жён-Мироносиц, однако внутрь медиков не пустил. После этого он схватил лежавшую неподалёку лопату и напал на приехавшую фельдшера. За девушку вступился случайный прохожий, который несколько раз выстрелил в агрессора из травматического оружия, попав ему в шею и грудь. Мужчина скончался от полученных ранений. Позднее выяснилось, что 29-летний нападавший был постоянным прихожанином этого храма, а местные прежде не замечали за ним агрессивного поведения. Однако выяснилось, что он состоял на учёте в психоневрологическом диспансере.