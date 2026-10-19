Девять ушедших из России автоконцернов сохранили бизнес и получают выручку

Не менее девяти иностранных автоконцернов, объявивших об уходе из России после 2022 года, продолжают получать выручку через сохранившиеся дочерние компании. Среди них BMW, Hyundai, Kia, Porsche и несколько японских производителей. Об этом свидетельствуют результаты исследования Rusprofile, которые приводит РИА «Новости».

Наибольшую выручку среди подробно рассмотренных компаний получили российские структуры BMW. В 2025 году «БМВ Русланд Трейдинг» и «БМВ Лизинг» заработали около 6,5 миллиарда рублей. Немецкий концерн также сохранил «БМВ Банк». Несмотря на прекращение официальных поставок автомобилей, компания ранее сообщала о продолжении обслуживания машин и обеспечении российских владельцев запчастями.

Продолжают работать в стране и структуры южнокорейских Hyundai и Kia. После продажи завода в Санкт-Петербурге Hyundai сохранила компании «Хендэ Трак энд Бас Рус» и «Хендэ Кэпитал Сервисез», а Kia — подразделение «Киа Россия и СНГ». Их совокупная выручка за прошлый год достигла примерно 4,2 миллиарда рублей.

Ещё около 1,2 миллиарда рублей получили три российские компании Porsche: «Порше Руссланд», «Порше Файнэншл Сервисиз Руссланд» и «Порше Центр Москва». При этом материнский концерн Volkswagen продал свой основной бизнес в России.

По данным Rusprofile, юридическое присутствие в РФ также сохранили Toyota, Mitsubishi Motors, Stellantis, Honda и Suzuki. Некоторые зарубежные производители продолжают регистрировать товарные знаки и поддерживать деятельность российских подразделений. Однако само по себе наличие действующих компаний и выручки не означает возобновления официальных продаж новых автомобилей.

Иную стратегию выбрали Renault, Nissan, Mercedes-Benz, Ford, Mazda, Volvo Group и Jaguar Land Rover. Их бывшие российские предприятия перешли местным собственникам, поэтому дальнейшая работа этих организаций уже не считается деятельностью прежних иностранных владельцев.