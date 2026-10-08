Дикиджи набрал 107,31 балла за короткую программу на Мемориале Тена

Российский фигурист Владислав Дикиджи чисто исполнил короткую программу на «Мемориале Дениса Тена» в Алматы и получил 107,31 балла. После своего проката спортсмен вышел в лидеры соревнований, следует из официального онлайн-протокола турнира.

Дикиджи начал выступление с одного из самых сложных элементов своей программы — каскада четверной лутц — тройной тулуп. Затем россиянин без ошибок исполнил четверной сальхов и тройной аксель.

Все вращения и дорожку шагов судьи оценили четвёртым уровнем. За техническую часть фигурист получил 62,80 балла, ещё 44,51 — за компоненты. Штрафов у россиянина не было.

Результат в Алматы оказался значительно выше предыдущего лучшего показателя Дикиджи на международных стартах нынешнего сезона. В сентябре на Kinoshita Group Cup в Токио за короткую программу он получил 88,79 балла.

Тогда россиянин после второго места в первом виде сумел выиграть весь турнир. В произвольной программе Дикиджи чисто исполнил четыре четверных прыжка и завершил соревнования с суммой 265,68 балла.

«Мемориал Дениса Тена» проходит в Алматы в рамках серии ISU Challenger. Вместе с Дикиджи в мужском турнире заявлены россияне Пётр Гуменник и Глеб Лутфуллин, которые также выступают в нейтральном статусе.

Нынешний старт стал для Дикиджи вторым международным челленджером за последний месяц. В начале сентября россиянин выиграл Kinoshita Group Cup в Токио с результатом 265,68 балла. После короткой программы он уступал японцу Рио Накате, однако в произвольной чисто исполнил четыре четверных прыжка и поднялся на первое место. Этот успех позволил Дикиджи укрепить позиции и в международном сезоне: вскоре после соревнований он стал первым запасным на этапы Гран-при ISU.