Диплом не обязателен: Маркетолог назвала профессии, которые можно освоить за три месяца

Освоить основы новой профессии и начать карьеру сегодня можно без многолетнего обучения в вузе. Онлайн-курсы позволяют получить базовые знания в маркетинге, дизайне, туризме и ряде других направлений, а необходимые навыки затем развить на практике. Об этом Life.ru рассказала генеральный директор агентства «АПУМ», преподаватель маркетинга и медиакоммуникаций в Британской школе дизайна и РЭУ имени Г. В. Плеханова Анна Иоспа.

По словам эксперта, короткие образовательные программы позволяют за несколько месяцев познакомиться с новой специальностью. Например, обучение основам работы менеджера маркетплейсов может занять три-четыре месяца, бухгалтерского учёта — от трёх месяцев, интернет-маркетинга и SMM — также от трёх месяцев. Для визажистов и стилистов существуют программы продолжительностью от одного до трёх месяцев. Кроме того, дистанционно можно изучать дизайн интерьеров, digital-дизайн, туризм и аналитику.

Возможно ли построение карьеры на основе такого формата обучения? Думаю, возможно при условии наличия желания, трудолюбия и целеустремлённости. Анна Иоспа CEO агентства «АПУМ», преподаватель маркетинга и медиа коммуникаций в Британской школе дизайна, РЭУ им. Г.В. Плеханова

При этом специалист подчеркнула, что краткосрочные курсы дают прежде всего базовую подготовку, а дальнейшее профессиональное развитие зависит от практики. Некоторые образовательные организации помогают выпускникам с поиском работы, однако само прохождение программы не гарантирует трудоустройства.

Микрокурсы подходят далеко не для всех профессий. По словам Иоспы, они не способны заменить полноценную подготовку врачей, пилотов, пожарных, машинистов электропоездов и других специалистов, от которых напрямую зависит безопасность людей.

Тем, кто собирается получать профессию онлайн, маркетолог советует внимательно выбирать образовательную организацию. В первую очередь стоит проверить её лицензию, изучить квалификацию преподавателей и поискать сведения об их реальном профессиональном опыте. Если специалист заявляет о работе над крупными проектами, эту информацию полезно проверить.

«Ещё один лайфхак: позвоните в организацию и узнайте, реальный ли это сотрудник. В моей практике некоторые люди приписывают себе очень сильное резюме, а на самом деле, этих проектов не было», — предупредила Иоспа.

Также эксперт рекомендует заранее изучать условия возврата денег: некоторые онлайн-школы предлагают вернуть стоимость обучения, если курс не понравился, но конкретные правила необходимо уточнять до оплаты.

По прогнозу Иоспы, в ближайшие три-пять лет образовательные форматы могут заметно измениться. Она считает, что молодым людям всё сложнее удерживать внимание на традиционных длительных лекциях, поэтому короткие и более практичные программы будут приобретать значение. При этом в профессиях, требующих фундаментальной подготовки, диплом сохранит свою роль, а в дизайне, организации мероприятий и других креативных сферах всё большее значение, по мнению эксперта, будет иметь портфолио.

«Если ты занимаешься теми же креативными проектами, организацией мероприятий, дизайном, то здесь в принципе образование, скорее всего, заменится на портфолио», — считает Иоспа.

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