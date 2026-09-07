Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 сентября, 11:27

Дипломаты подключились к решению проблемы сотен застрявших в Ханое россиян

Посольство РФ во Вьетнаме решает проблему с задержкой рейсов в Москву

Обложка © ТАСС / LUONG THAI LINH / ЕРА

Обложка © ТАСС / LUONG THAI LINH / ЕРА

Российское посольство в Ханое знает о сбоях с вылетами Vietnam Airlines в Москву и занимается урегулированием вопроса. Об этом сообщили ТАСС в дипмиссии.

Там уточнили, что поддерживают связь с профильными структурами Вьетнама для оперативного разрешения ситуации.

Напомним, ранее сообщалось, что порядка 600 туристов из РФ вторые сутки не могут покинуть аэропорт Нойбай. Причина — отмена рейса VN63 перевозчика Vietnam Airlines, следовавшего по маршруту Ханой — Москва. По словам пассажиров, вылет планировался на 6 сентября, но его аннулировали. Людям переоформили билеты на следующий день.

Не только Турция: Названы самые выгодные направления для отпуска до конца 2026 года
Не только Турция: Названы самые выгодные направления для отпуска до конца 2026 года

Однако 7 сентября после регистрации и прохождения погранконтроля путешественникам снова объявили об отмене отправки.

Ранее туристам объяснили, кто должен платить за отель и билеты при отмене рейса за границей. По словам юриста, туроператор обязан предложить адекватную замену: другой самолёт, удобную стыковку или сдвиг даты вылета.

Все самое важное и актуальное в одном месте — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Вьетнам
  • Авиаперелеты
  • Путешествия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar