Появление песен, созданных с помощью искусственного интеллекта, напомнило участникам «Дискотеки Аварии» о запуске «Фабрики звёзд». В интервью Life.ru Алексей Рыжов и Алексей Серов объяснили: тогда артистам тоже пришлось привыкать к резким переменам в индустрии.

«Когда около 20 лет назад появилась „Фабрика звёзд“, для артистов это было как снег на голову. Пришлось адаптироваться», — вспомнили музыканты, отвечая на вопрос о том, могут ли ИИ-проекты вроде песни «Ты моя мразота» вытеснить исполнителей, которые сами пишут музыку и тексты.

По их словам, с искусственным интеллектом уже приходится считаться. При этом к переменам артистам не привыкать: интернет тоже изменил правила игры. Когда возможность записать и выложить трек появилась у каждого, конкуренция выросла, а одной хорошей песни стало мало, чтобы привлечь внимание слушателей.

Полное интервью с группой «Дискотека Авария» читайте на Life.ru.

Напомним, что ранее в России заблокировали вирусную ИИ-песню «Ты моя мразота!». Композиция сначала перестала воспроизводиться на музыкальных стриминговых платформах по требованию Роскомнадзора, а затем снова появилась — но уже без оскорбительных фраз.