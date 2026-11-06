6 ноября день рождения у Яны Чуриковой, бессменной ведущей «Фабрики звёзд» на Первом канале — в 2026 году ей исполняется 48 лет. Когда-то попасть в её шоу мечтали тысячи подростков со всей страны: стеклянный дом, камеры круглые сутки, продюсеры-легенды и шанс за пару месяцев проснуться знаменитым. Первый сезон стартовал на Первом канале 13 октября 2002 года, и вся страна выучила наизусть «Круто ты попал на TV». Мы вспомнили, куда исчезли кумиры первых сезонов и как сложились их судьбы.

Реалити на всю страну

«Фабрика звёзд» с Яной Чуриковой: как начиналось шоу. Фото © Youtube / Архив | Данил Доэрти

Первую «Фабрику» продюсировал Игорь Матвиенко, вторую Максим Фадеев, третью Александр Шульгин, четвёртую Игорь Крутой. Формат был новым для страны: за жизнью конкурсантов следили не только на концертах, но и в спальнях, на кухне и на репетициях. Ведущей стала Яна Чурикова, и с тех пор проект без неё не представить. Телевидение тогда умело собирать у экранов целые семьи, как когда-то в эпоху первых трансляций: что увидели первые зрители Би-би-си и сколько стоил телевизор.

«Корни»: победа и распад

Группа «Корни»: победители первой «Фабрики звёзд». Фото © ТАСС / Саверкин Александр

Квартет «Корни» Игорь Матвиенко собрал к финалу первого сезона, и он победил. Был и хит «Я теряю корни» Павла Артемьева. В 2005 году участники выпустили четыре сольные пластинки в рамках общего проекта «Дневники». Первоначальный состав продержался до 2010 года, когда группу покинули Павел Артемьев и Александр Асташенок. Артемьев ушёл в кино и театр, собрал группу ARTEMIEV. Асташенок тоже стал актёром, а Алексей Кабанов и Александр Бердников до сих пор выступают под именем «Корни».

Группа «Фабрика»: из четырёх осталась одна

Группа «Фабрика»: судьбы участниц первого состава. Фото © ТАСС / Смирнов Василий

Девичий коллектив тоже родился на первом сезоне, его участницы заняли второе место. Маша Алалыкина ушла через полгода и оставила шоу-бизнес. Сати Казанова в 2010 году начала сольную карьеру, получила актёрский диплом ГИТИСа, увлечена этнической музыкой и преподаёт йогу. Саша Савельева вышла замуж за актёра Кирилла Сафонова, в 2019 году родила сына и вернулась на сцену под именем Alexandrin. Из первого состава в группе осталась только Ирина Тонева.

Михаил Гребенщиков: квартира за третье место

Михаил Гребенщиков после «Фабрики звёзд». Фото © ТАСС / Саверкин Александр

Бывший диджей занял третье место и получил квартиру. Его ироничные «Танцы-обниманцы» и «Булки» до сих пор узнаются с полуслова, как хиты 90-х по трём эмодзи. После проекта Михаил Гребенщиков вёл радио- и телеэфиры, в 2017 году СМИ сообщили о его увольнении из школы Аллы Пугачёвой, но сам он эту версию оспаривал. Сейчас он пишет песни и продюсирует молодых артистов. В августе 2022 года вышел его клип с Ириной Салтыковой «Хочу куда-нибудь свалить».

Режиссёр, стилист и Катя Готлиб

Участники «Фабрики звёзд», сменившие профессию. Катя Готлиб. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ katya_gotlib

Не все выпускники «Фабрики» остались на сцене. Николай Бурлак выпустил три сольных альбома, вёл телепрограмму, а потом окончил Высшие режиссёрские курсы ВГИКа и теперь снимает сериалы. Константин Дудоладов ушёл в бьюти-индустрию и работает стилистом-имиджмейкером. Екатерина Шемякина в 2014 году пробовала силы в шоу «Голос» и сейчас выступает как Катя Готлиб. Анна Куликова пела в дуэте «КуБа», а теперь выступает на праздниках и преподаёт иностранные языки.

Гагарина и Темникова: звёзды второго сезона

Полина Гагарина и Елена Темникова на «Фабрике звёзд». ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Второй сезон Максима Фадеева дал самые громкие имена. Победила Полина Гагарина, но после проекта отказалась работать с продюсером и пошла своим путём. Через годы она добралась до второго места на «Евровидении» в 2015 году, и это возвращение на вершину не хуже голливудских: как Вайнона Райдер вернулась благодаря «Очень странным делам». Елена Темникова заняла в шоу третье место, попала в группу «Серебро» и в 2007 году привезла с «Евровидения» бронзу.

Малинин, Дубцова, Колдун: что было дальше

Никита Малинин, Ирина Дубцова и Дмитрий Колдун после шоу. Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева, Евгений Стукалин, Анна Салынская

Третью «Фабрику» выиграл Никита Малинин, позже он записал сольный альбом и выступал с отцом в шоу «Две звезды». Ирина Дубцова победила в четвёртом сезоне у Игоря Крутого, получила автомобиль и запись альбома. Бронзовый призёр третьего сезона Юлия Михальчик в 2008 году дошла до финала российского отбора на «Евровидение». Дмитрий Колдун, победитель шестого сезона, в 2007 году представил Беларусь на «Евровидении» и занял шестое место.

В 2023 году выпускники собрались в Москве на гала-концерте к 20-летию «Фабрики»: от «Корней» до Колдуна. Вела вечер, конечно, Яна Чурикова. Она призналась, что собрать всех было непросто, ведь не каждый сохранил тёплые отношения с продюсерами, а совместный тур назвала нереальной затеей. Кто-то стал звездой, кто-то сменил профессию, но молодость у всех была одна, громкая. Жизнь после культового проекта только начинается, и не только у нас: все помнят Росса, но что было с Дэвидом Швиммером дальше?