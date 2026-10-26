Для диверсий в Сумской области задействовали 111-й полк связи ССО Украины
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
111-й полк связи Сил специальных операций Украины действует в Сумской области, обеспечивая взаимодействие между подразделениями украинского спецназа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в российских силовых структурах.
По информации собеседников агентства, ВСУ стягивают в регион значительное количество подразделений ССО для подготовки диверсионных операций. Связь и координацию между ними обеспечивает 111-й полк.
Сумское направление находится в зоне ответственности российской группировки войск «Север». По данным Минобороны РФ за 25 октября, за сутки в Харьковской и Сумской областях противник потерял более 165 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и радиолокационную станцию.
Между тем 22 октября российские силовики сообщили об уничтожении диверсионно-разведывательной группы 3-го полка ССО Украины на Сумском направлении. В результате боестолкновения также погибли несколько украинских офицеров.
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