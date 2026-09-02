Для обвиняемого в теракте у правительства Самарской области запросили 18 лет

Гособвинение попросило назначить 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима Сергею Семакину по делу о теракте у здания правительства Самарской области. Об этом сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах.

По версии следствия, утром 27 февраля 2025 года Семакин приехал к зданию правительства региона на автомобиле, которым управлял его сын. Как утверждают следователи, сын не был осведомлён о намерениях отца. После этого мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросил взрывоопасный предмет на лестницу у входа в здание и скрылся.

В СК ранее сообщали, что причиной преступления стало негативное отношение обвиняемого к действиям и решениям органов власти.

В ходе расследования установили, что в 2024 году Семакин нашёл ручную осколочную гранату РГД-5 на одном из кладбищ Самары. По версии обвинения, именно её он использовал при нападении на здание правительства региона.

Окончательное решение по делу вынесет суд после завершения рассмотрения материалов и выступлений сторон.

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