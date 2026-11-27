Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев назвал неадекватной позицию администрации Джо Байдена по урегулированию конфликта на Украине. Своей оценкой политики прежнего руководства США глава РФПИ поделился в беседе с РИА «Новости».

«Это контрастирует с абсолютно неадекватной позицией администрации Байдена, которая была в том, что диалога не было», — заявил Дмитриев.

По его мнению, команда действующего американского президента Дональда Трампа, напротив, заинтересована в поиске дипломатического решения украинского конфликта. Среди сторонников мирного урегулирования глава РФПИ особо выделил Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Дмитриев подчеркнул, что представители Москвы и Вашингтона поддерживают постоянный контакт. Он также отметил особую важность общения между Россией и США как ядерными державами.

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о характере отношений Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, дружеские отношения двух лидеров помогают обсуждать даже наиболее сложные вопросы, по которым у Москвы и Вашингтона сохраняются разногласия. Кроме того, ранее Дмитриев назвал «тайным злом» использование социальных сетей администрацией Байдена для вмешательства в дела других государств.