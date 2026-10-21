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Опубликовано 21 октября, 16:17

Дмитриев назвал встречу Путина с Уиткоффом очень продуктивной

Обложка © Х / Kirill Dmitriev

Обложка © Х / Kirill Dmitriev

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев положительно оценил завершившиеся переговоры Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

«Очень продуктивная встреча в Санкт-Петербурге», — заявил Дмитриев в соцсети Х.

Одной из центральных тем стало урегулирование украинского конфликта. Уиткофф прибыл в Россию после консультаций с Киевом и европейскими представителями в Осло. В ходе встречи американский спецпосланник выразил надежду на возобновление трёхсторонних переговоров России, США и Украины.

Уиткофф и Дмитриев встретились с освобождённым американцем Хаббардом
Уиткофф и Дмитриев встретились с освобождённым американцем Хаббардом

Ранее Life.ru сообщал, что Путин изучит предложения по украинскому урегулированию, которые Уиткофф привёз из Осло. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, представленные американской стороной наработки будут рассмотрены и получат оценку президента.

Больше новостей о международных переговорах и дипломатических отношениях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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