Дмитриев объявил Мерца «канцлером Украины» из-за поездки в Киев

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал Фридриха Мерца «канцлером Украины» после его поездки в Киев. Глава РФПИ также связал визит немецкого политика с внутренними проблемами Германии.

«Канцлер Украины... Фотосессии на Украине вряд ли помогут решить проблемы Германии, связанные с нарастающим миграционным кризисом, милитаризмом, энергетическим, социальным и экономическим кризисами, вызванными Мерцем и компанией», — написал Дмитриев в соцсети X.

Он прокомментировал публикацию сопредседателя «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель, которая ранее раскритиковала канцлера за обещание новых миллиардов Киеву. Дмитриев также напомнил, что одобряют работу главы правительства ФРГ лишь 10% участников последнего опроса ARD-Deutschlandtrend.

Мерц прибыл в украинскую столицу 4 октября с необъявленным визитом вместе с министром экономики Катериной Райхе и представителями немецкого бизнеса. Берлин готовит новый пакет поддержки Киева, включающий €1 млрд военной помощи и ещё €350 млн на восстановление энергетической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что рейтинг блока Мерца ХДС/ХСС снизился до 19%, тогда как поддержку «Альтернативы для Германии» оценили в 29%. За неделю альянс потерял один процентный пункт, и этот показатель стал для блока минимальным в опросах INSA с начала работы нынешнего созыва бундестага.