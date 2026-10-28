Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о намерении продолжать диалог с США и развивать экономическое сотрудничество, несмотря на реакцию западных СМИ. В соцсети X он написал, что хочет «выводить из себя поборников войны».

«Отлично видеть, как проповедующие войну СМИ (особенно британские) впадают в истерику из-за экономического сотрудничества США и России. Мы и дальше будем выводить поборников войны из себя с помощью диалога», — пишет Дмитриев.

Он заявил, что Москва намерена и дальше раздражать сторонников военного противостояния, развивая контакты с Вашингтоном, продвигая реалистичные мирные инициативы и глобальную безопасность.