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Опубликовано 28 октября, 04:48

Дмитриев призвал «злить» сторонников войны диалогом с США

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о намерении продолжать диалог с США и развивать экономическое сотрудничество, несмотря на реакцию западных СМИ. В соцсети X он написал, что хочет «выводить из себя поборников войны».

«Отлично видеть, как проповедующие войну СМИ (особенно британские) впадают в истерику из-за экономического сотрудничества США и России. Мы и дальше будем выводить поборников войны из себя с помощью диалога», — пишет Дмитриев.

Он заявил, что Москва намерена и дальше раздражать сторонников военного противостояния, развивая контакты с Вашингтоном, продвигая реалистичные мирные инициативы и глобальную безопасность.

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Ранее Кирилл Дмитриев раскритиковал премьер-министра Дании Метте Фредериксен после её недовольства телефонными переговорами российского лидера Владимира Путина с руководителями Финляндии и Норвегии. По его словам, Фредериксен заслуживает потери Гренландии, а «разжигатели войны» потерпят поражение. Президент Финляндии и премьер-министр Норвегии направили запрос на телефонные переговоры с Владимиром Путиным за три-четыре дня до их проведения. Обращение поступило в конце предыдущей недели, когда график президента уже включал подготовку к крупным международным мероприятиям. Несмотря на занятость, Кремль согласовал проведение беседы 27 октября.

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