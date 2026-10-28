Дмитриев призвал «злить» сторонников войны диалогом с США
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Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о намерении продолжать диалог с США и развивать экономическое сотрудничество, несмотря на реакцию западных СМИ. В соцсети X он написал, что хочет «выводить из себя поборников войны».
«Отлично видеть, как проповедующие войну СМИ (особенно британские) впадают в истерику из-за экономического сотрудничества США и России. Мы и дальше будем выводить поборников войны из себя с помощью диалога», — пишет Дмитриев.
Он заявил, что Москва намерена и дальше раздражать сторонников военного противостояния, развивая контакты с Вашингтоном, продвигая реалистичные мирные инициативы и глобальную безопасность.
Ранее Кирилл Дмитриев раскритиковал премьер-министра Дании Метте Фредериксен после её недовольства телефонными переговорами российского лидера Владимира Путина с руководителями Финляндии и Норвегии. По его словам, Фредериксен заслуживает потери Гренландии, а «разжигатели войны» потерпят поражение. Президент Финляндии и премьер-министр Норвегии направили запрос на телефонные переговоры с Владимиром Путиным за три-четыре дня до их проведения. Обращение поступило в конце предыдущей недели, когда график президента уже включал подготовку к крупным международным мероприятиям. Несмотря на занятость, Кремль согласовал проведение беседы 27 октября.