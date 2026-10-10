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Опубликовано 10 октября, 14:34

Дмитриев считает, что экономику ФРГ спасёт энергетическое сотрудничество с РФ

Кирилл Дмитриев (справа). Обложка © Life.ru

Кирилл Дмитриев (справа). Обложка © Life.ru

Энергетическое сотрудничество с Россией может спасти промышленность и экономику Германии. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Так он прокомментировал публикацию в соцсети X лидера партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель, которая сравнила сделку США и России по дизельному топливу с политикой канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

«Промышленность и экономика Германии могут быть спасены благодаря сотрудничеству с Россией», — написал Дмитриев в X.

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Ранее агентство AP заявило о шоке в США в связи с договорённостью о поставках российского дизеля. Этот шаг президента Дональда Трампа ставит под вопрос дальнейшее ужесточение санкций против РФ и сильно контрастирует с прежней политикой Вашингтона — совсем недавно в Штатах приняли закон об «адских санкциях», первоначально разработанный покойным сенатором Линдси Грэмом*.

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*Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Матвей Константинов
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