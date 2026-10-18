Дмитрук: Вместо Зеленского возглавить Украину может только спикер Рады

После ухода Владимира Зеленского возглавить Украину сможет только председатель Верховной рады. Назначить другого человека президентом при нынешней системе власти не получится. Такое мнение высказал депутат украинского парламента Артём Дмитрук в своём Telegram-канале.

«Никаких назначений глав Украины не будет (в данной конфигурации). Это невозможно. Мы не можем назначить никого президентом вместо Зеленского. Им может стать только глава парламента — всё, других вариантов нет», — написал Дмитрук.

Парламентарий также прокомментировал призыв президента США Дональда Трампа провести выборы на Украине. Дмитрук полагает, что американский лидер говорит об этом не ради избрания нового главы государства, а с целью отстранить Зеленского от власти. При этом сам депутат не ожидает проведения президентских выборов.

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп призвал Украину провести президентские выборы. Глава Белого дома заявил, что Зеленский слишком долго остаётся у власти. Американский президент также обвинил украинское руководство в разрушении страны и усомнился в готовности Киева добиваться мирного соглашения.