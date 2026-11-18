В России заработки курьеров в предновогодний сезон могут достигнуть 400 тысяч рублей в месяц. В самые загруженные дни доставщики смогут получать до 20 тысяч рублей за сутки. Такой прогноз «Газете.Ru» дал директор по развитию аутсорсинговой компании Mega-Personal Роман Игнатьев.

Причиной возможного скачка доходов эксперт назвал растущий дефицит сотрудников. Из-за ограничений на въезд и трудоустройство иностранцев сокращается число работников из стран СНГ, занятых по патентам. В результате компаниям становится всё сложнее находить персонал, а зарплатные ожидания оставшихся кандидатов растут.

Чтобы заманить курьеров, службы доставки будут не только повышать ставки, но и предлагать дополнительные бонусы. Среди возможных мер — бесплатный транспорт, велосипеды, доплаты за количество заказов и возможность выполнять сразу несколько доставок.

Однако столь высокие заработки ожидаются именно в пиковые периоды, когда нагрузка на доставщиков особенно велика. При этом расходы бизнеса продолжат увеличиваться, а значит, часть дополнительных затрат компании могут переложить на покупателей через повышение стоимости доставки.

Одним из способов решения кадровой проблемы может стать привлечение работников из Индии. По словам Игнатьева, их зарплатные ожидания составляют 50–60 тысяч рублей в месяц. Правда, работодателям придётся дополнительно обеспечивать таких сотрудников жильём, питанием и официальным оформлением.

Ранее Life.ru сообщал, что поиск курьеров в России стал занимать до двух недель, хотя в начале года работодатели закрывали подобные вакансии всего за два-три дня. При этом высокие суммы в объявлениях не гарантируют соответствующих выплат. Как объяснял кадровый эксперт, доход в 190 тысяч рублей зачастую требует продолжительных смен, которые могут достигать 12–18 часов. Автокурьерам также приходится учитывать расходы на обслуживание и ремонт машины, поэтому фактический заработок может оказаться заметно ниже.