До 5 лет за «путемётчицу Синячко»: Мемы с «фронтовыми портретами» Игоря Синяка грозят уголовкой

Публикация шуточных «фронтовых портретов» с лицом блогера Игоря Синяка может повлечь ответственность, если в ролике установят публичное оскорбление памяти защитников Отечества. Об этом Life.ru рассказал адвокат Андрей Олифир.

В рамках тренда пользователи показывают пожилым родственникам и даже учителям на уроке поддельные военные снимки как фотографии предков и снимают их реакцию. По словам юриста, основные риски возникают при распространении такого контента.

«Шуточная подача сама по себе от ответственности не освобождает», — подчеркнул Олифир.

Он обратил внимание на статью 354.1 УК РФ. За публичное оскорбление памяти защитников Отечества или унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны предусмотрены, в частности, штраф до трёх миллионов рублей либо лишение свободы до трёх лет. Если деяние совершено в интернете, часть 4 предусматривает штраф от двух до пяти миллионов рублей либо лишение свободы до пяти лет.

По оценке адвоката, отсутствие реального человека на поддельном портрете не обязательно исключает ответственность.

«Выдуманный боец в гимнастёрке с орденами читается зрителем как собирательный образ фронтовика», — пояснил он.

Олифир отметил, что при оценке подобных материалов значение могут иметь выводы судебной лингвистической экспертизы. Специалисты анализируют содержание ролика, подписи и общий контекст. Издевательские комментарии, двусмысленные позы и смех за кадром, по мнению юриста, могут усилить риски. Репост также может рассматриваться как распространение материала.

Отдельно адвокат указал на возможное применение статьи 6.21 КоАП РФ, если публикация содержит признаки запрещённой законом пропаганды нетрадиционных отношений* или смены пола. Он назвал возможный штраф до 400 тысяч рублей. Однако само использование лица блогера ещё не означает наличия такого нарушения.

Есть и вопрос согласия родственников на публикацию их реакции. Статья 152.1 ГК РФ по общему правилу требует согласия человека на использование его изображения, хотя предусматривает исключения.

«Бабушка, снятая без спроса, вправе потребовать удалить видео и взыскать компенсацию морального вреда», — рассказал Олифир.

А сбор денег под вымышленную историю и вовсе может подпадать под статью 159 УК РФ о мошенничестве, если установлены обман и хищение.

Для снижения рисков Олифир посоветовал отказаться от военной формы и наград в подобных монтажах, а также заранее получить согласие родственников на публичный ролик.

Ранее Life.ru рассказал, как мем вышел за пределы поддельных семейных фотографий: мастер из Волгограда ради шутки набила клиенту портрет блогера Игоря Синяка в образе ветерана Великой Отечественной войны.

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