18-летняя актриса Ника Жукова призналась, что раньше ей было обидно, когда её успехи приписывали отцу, певцу Сергею Жукову. По словам дочери звезды, особенно тяжело было читать такие отзывы после того, как она долго готовилась к роли.

«Раньше это задевало сильнее. Ты работаешь, волнуешься, готовишься, а потом читаешь комментарий: «Ну понятно, папа всё сделал». И думаешь: зачем тогда было всё остальное?» — пожаловалась собеседница Леди Mail.

Ника согласилась, что семья на неё повлияла. Однако известная фамилия мало говорит о том, насколько хорошо она сыграла конкретную роль. Со временем девушка перестала пытаться переубедить каждого, кто видит в ней прежде всего дочь певца, и сосредоточилась на работе.