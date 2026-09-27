Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 сентября, 10:05

Догхантеры разбросали ветчину с крючками в Подольске: Пёс попал на операционный стол

В Подольске догхантеры разбросали ветчину с крючками в парке, собака пострадала

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Догхантеры разбросали куски ветчины с рыболовными крючками в парке Победы в подмосковном Подольске. Одну из таких приманок проглотил кокер-спаниель Джексон — спасать пса пришлось уже на операционном столе, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Инцидент произошёл утром 22 сентября в Северном микрорайоне. Во время прогулки собака успела схватить два куска ветчины: один проглотила, а второй хозяйка Ирина смогла вытащить из пасти. Внутри женщина заметила металлический крючок.

Собаку прооперировали после ветчины с крючком в парке Подольска. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Собаку прооперировали после ветчины с крючком в парке Подольска. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Питомца отвезли в ветклинику. Рентген показал, что крючок находится в желудке, поэтому ветеринарам пришлось извлекать его хирургическим путём.

Собаку прооперировали после ветчины с крючком в парке Подольска. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Пока Джексон находился у врачей, его хозяйка вернулась на место прогулки. По её словам, на тропинке она обнаружила ещё три куска ветчины с такими же крючками.

Сейчас пёс восстанавливается дома. Ему назначили антибиотики, обезболивающее и специальное питание, а хозяйке приходится обрабатывать послеоперационный шов. По её словам, животному пока больно прыгать и лаять.

Догхантеры отравили собаку стримера-миллионника Paradeevich в Москве
Догхантеры отравили собаку стримера-миллионника Paradeevich в Москве

Ранее Life.ru публиковал карту районов Москвы и Подмосковья, где владельцы собак сообщали о подозрительных приманках. Среди таких мест уже упоминался Подольск. А ветеринар рассказывал Life.ru, что догхантеры могут прятать в еду травмирующие предметы, в том числе мелкие рыболовные крючки.

Больше новостей о происшествиях и опасных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • SHOT проверка
  • Животные
  • Криминал
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar