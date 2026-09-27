Догхантеры разбросали ветчину с крючками в Подольске: Пёс попал на операционный стол

Догхантеры разбросали куски ветчины с рыболовными крючками в парке Победы в подмосковном Подольске. Одну из таких приманок проглотил кокер-спаниель Джексон — спасать пса пришлось уже на операционном столе, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Инцидент произошёл утром 22 сентября в Северном микрорайоне. Во время прогулки собака успела схватить два куска ветчины: один проглотила, а второй хозяйка Ирина смогла вытащить из пасти. Внутри женщина заметила металлический крючок.

Собаку прооперировали после ветчины с крючком в парке Подольска. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Питомца отвезли в ветклинику. Рентген показал, что крючок находится в желудке, поэтому ветеринарам пришлось извлекать его хирургическим путём.

Собаку прооперировали после ветчины с крючком в парке Подольска. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Пока Джексон находился у врачей, его хозяйка вернулась на место прогулки. По её словам, на тропинке она обнаружила ещё три куска ветчины с такими же крючками.

Сейчас пёс восстанавливается дома. Ему назначили антибиотики, обезболивающее и специальное питание, а хозяйке приходится обрабатывать послеоперационный шов. По её словам, животному пока больно прыгать и лаять.