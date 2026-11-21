Жалобы Владимира Зеленского на задержку поставок ракет Patriot могут привести к конфликту Киева с Вашингтоном. Об этом заявил бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«Зеленский уже достал!» — возмутился политолог, комментируя очередное обращение украинского лидера к американским властям.

По мнению Соскина, Зеленский продолжает требовать вооружения, не учитывая изменившуюся позицию Вашингтона. Раньше подобные заявления могли остаться без внимания, однако теперь, когда администрация Дональда Трампа, как считает эксперт, активно пытается добиться завершения конфликта, они способны серьёзно осложнить отношения двух стран. Последствия возможной ссоры с Белым домом могут оказаться болезненными для Киева, предупредил он.

Бывший помощник Кучмы также убеждён, что публичное недовольство Зеленского не заставит американцев ускорить поставки вооружений. Не произведут такие заявления впечатления и на российскую сторону, добавил политолог. Вместо очередных требований передать боеприпасы он посоветовал украинскому лидеру сосредоточиться на дипломатическом урегулировании.