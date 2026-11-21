«Договаривайся о мире!» Зеленский рискует ещё больше испортить отношения с Трампом
Экс-помощник Кучмы Соскин предрёк Зеленскому ссору с США из-за жалоб на Patriot
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Жалобы Владимира Зеленского на задержку поставок ракет Patriot могут привести к конфликту Киева с Вашингтоном. Об этом заявил бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
«Зеленский уже достал!» — возмутился политолог, комментируя очередное обращение украинского лидера к американским властям.
По мнению Соскина, Зеленский продолжает требовать вооружения, не учитывая изменившуюся позицию Вашингтона. Раньше подобные заявления могли остаться без внимания, однако теперь, когда администрация Дональда Трампа, как считает эксперт, активно пытается добиться завершения конфликта, они способны серьёзно осложнить отношения двух стран. Последствия возможной ссоры с Белым домом могут оказаться болезненными для Киева, предупредил он.
Бывший помощник Кучмы также убеждён, что публичное недовольство Зеленского не заставит американцев ускорить поставки вооружений. Не произведут такие заявления впечатления и на российскую сторону, добавил политолог. Вместо очередных требований передать боеприпасы он посоветовал украинскому лидеру сосредоточиться на дипломатическом урегулировании.
«Хватит уже просить ракеты — договаривайся о мире! Вот к чему тебе надо стремиться, Зеленский», — заключил Соскин.
Зеленский 20 ноября вновь выразил недовольство задержкой американских ракет для зенитных комплексов Patriot. Ранее он признавал, что нехватка средств противовоздушной обороны не позволяет ВСУ эффективно перехватывать баллистические ракеты. А европейские страны опасаются передавать Украине оставшиеся Patriot без американских гарантий пополнения собственных арсеналов. Кроме того, по данным The New York Times, из-за дефицита перехватчиков украинским расчётам ПВО пришлось отказаться от прежней практики запуска как минимум двух ракет по одной цели.