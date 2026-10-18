«Доигрались в свободу миграции»: Пушков обрушился на Макрона из-за погромов во Франции

Массовые беспорядки во Франции стали одним из главных итогов политики президента Эмманюэля Макрона. Такое мнение высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. В своём Telegram-канале сенатор назвал происходящее в стране «гражданской войной».

«Наследие Макрона: Франция горит. Во Франции гражданская война. Доигрались в свободу миграции», — написал парламентарий.

Пушков резко раскритиковал французского лидера, назвав его «безответственным болтуном». По мнению сенатора, Макрон сосредоточен на предполагаемой угрозе со стороны России, тогда как основные проблемы страны находятся внутри самой Франции.

Политик также заявил, что французам не следует считать россиян своими врагами. Таким образом, он связал нынешний кризис с внутренней политикой Парижа, в том числе с подходом властей к миграции.

Высказывание Пушкова прозвучало на фоне масштабных протестов 17 октября. Демонстранты вышли на улицы французских городов из-за роста стоимости жизни, подорожания топлива и недовольства качеством государственных услуг. В ряде населённых пунктов акции сопровождались столкновениями с полицией и погромами.

В частности, в Лилле участники беспорядков разбили двери городской мэрии и проникли в здание. По сообщениям местных СМИ, столкновения продолжились и после прибытия правоохранителей. Французские власти заявили о сотнях задержанных.

При этом определение происходящего как «гражданской войны» является политической оценкой Пушкова. Официально события во Франции характеризуются как массовые протесты и беспорядки, а связь этих выступлений исключительно с миграционной политикой не установлена.