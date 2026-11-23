У погибшего в Москве музыкального продюсера Эльмира Магеррамова незадолго до смерти накопились долги примерно на пять миллионов рублей, а также возникли проблемы с алкоголем. Об этом РИА «Новости» заявил продюсер Сергей Дворцов.

По его словам, Магеррамов занимал крупные суммы у деловых партнёров, которые впоследствии пытались вернуть свои деньги. При этом сам продюсер в последний год заметно отдалился от окружающих и практически перестал поддерживать прежние контакты.

«У Эльмира были большие проблемы, его многие люди искали из-за долгов. Он порядка 5 миллионов рублей занимал у различных партнёров. Были проблемы с алкоголем, в последний год он был очень закрытым, мало с кем общался», — рассказал Дворцов.

Напомним, 36-летнего продюсера обнаружили мёртвым 23 ноября возле жилого дома на улице Василия Ланового. По предварительным сведениям правоохранительных органов, мужчина выпал из окна десятого этажа.

Ранее Life.ru рассказывал о двух рассматриваемых версиях гибели Магеррамова. По информации СМИ, следствие не исключает несчастный случай или самоубийство. За более чем десять лет работы в шоу-бизнесе Магеррамов успел посотрудничать с Ольгой Бузовой, Димой Биланом, Александром Панайотовым, Славой и группой Artik & Asti. Он также руководил несколькими музыкальными лейблами, включая Self Made Music, Archer Music и Out of Records.