Называть ноябрьскую распродажу «дешёвкой» вместо «чёрной пятницы» предложил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его словам, это слово знакомо покупателям и сразу даёт понять, что магазин снизил цены.

«Я за русские традиции. «Чёрная пятница» — это американская калька, чужеродный потребительский шаблон, который для русского уха к тому же звучит мрачновато и нелогично...» — заявил общественник в беседе с «Абзацем».

В пользу «дешёвки» у главы проекта есть и другой довод. Это слово напоминает о ярмарках, народных праздниках и купеческой щедрости. Ассоциации пригодятся в рекламе, а старое русское слово вернётся в обиход.