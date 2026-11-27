«Долой Чёрную пятницу»: В России предложили заменить распродажу «Дешёвкой»
Глава ФПБК Бородин призвал переименовать «Чёрную пятницу» в «дешёвку»
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Называть ноябрьскую распродажу «дешёвкой» вместо «чёрной пятницы» предложил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его словам, это слово знакомо покупателям и сразу даёт понять, что магазин снизил цены.
«Я за русские традиции. «Чёрная пятница» — это американская калька, чужеродный потребительский шаблон, который для русского уха к тому же звучит мрачновато и нелогично...» — заявил общественник в беседе с «Абзацем».
В пользу «дешёвки» у главы проекта есть и другой довод. Это слово напоминает о ярмарках, народных праздниках и купеческой щедрости. Ассоциации пригодятся в рекламе, а старое русское слово вернётся в обиход.
Кстати, по одной из версий, название «чёрная пятница» появилось из-за ажиотажа и пробок в Филадельфии после Дня благодарения. Так в середине XX века описывали день, когда город заполняли покупатели. Позднее название закрепилось за самой распродажей и вышло за пределы США.