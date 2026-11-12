Распродажи позволяют приобрести нужные товары по сниженным ценам, однако даже громкие скидки не всегда означают реальную экономию. При грамотном подходе к покупкам можно не только потратить меньше, но и вернуть часть средств благодаря банковскому кешбэку и программам лояльности. Эксперт финансового маркетплейса «Сравни» Евгения Веселова в беседе с Life.ru назвала шесть правил, которые помогут совместить разные инструменты экономии и получить максимальную выгоду от распродаж.

Распродажи — это возможность не только купить нужные вещи дешевле, но и дополнительно заработать на собственных тратах за счёт кешбэка. Однако для этого важно подходить к покупкам стратегически: заранее планировать расходы, изучать предложения банков и пользоваться возможностями совмещения скидок и бонусных программ. Евгения Веселова Эксперт финансового маркетплейса «Сравни»

Первое, на что стоит обратить внимание, — условия начисления кешбэка по банковским картам. Специалист рекомендует выбирать для оплаты ту карту, по которой предусмотрен повышенный возврат средств именно в категории приобретаемого товара. Если у покупателя несколько карт разных банков, перед оплатой полезно сравнить условия и определить наиболее выгодный вариант. Такая привычка поможет получать больше бонусов не только в период масштабных распродаж, но и при обычных ежемесячных покупках.

Второй способ сэкономить — искать дополнительные промокоды и не ограничиваться предложениями своего банка. Их можно найти на специальных сайтах, которые регулярно публикуют скидочные предложения, а также в социальных сетях блогеров. Подобные акции выгодны и магазинам: с помощью дополнительных скидок они привлекают новых покупателей и формируют постоянную аудиторию.

Ещё один вариант — заранее изучить предложения других банков. Некоторые финансовые организации предлагают новым клиентам карты с повышенным кешбэком на первые месяцы использования. Сравнить условия таких программ можно на финансовых маркетплейсах, обращая внимание не только на процент возврата, но и на стоимость обслуживания карты.

Третье правило — пользоваться кешбэк-сервисами и программами лояльности самих магазинов. Крупные торговые сети, маркетплейсы и известные бренды нередко предоставляют участникам бонусных клубов дополнительные скидки, специальные промокоды и привилегии. При соблюдении правил отдельных программ покупатель может объединить несколько способов экономии: воспользоваться промокодом, получить магазинные бонусы и банковский кешбэк.

«Если правила позволяют, можно одновременно получить скидку по промокоду, бонусы магазина и банковский кешбэк. Главное — убедиться, что использование промокода не отменяет начисление кешбэка по партнёрской программе», — пояснила эксперт.

Четвёртый совет — внимательно изучать ограничения по кешбэку. Сам по себе высокий процент возврата ещё не гарантирует большой выгоды, поскольку банки устанавливают максимальные суммы начислений за месяц или отдельные покупки. Например, если по карте предусмотрен кешбэк 10%, но установлен лимит в тысячу рублей, то при покупке стоимостью 20 тысяч рублей покупатель всё равно получит только тысячу. Поэтому перед крупными тратами необходимо учитывать не только процент возврата, но и предельную сумму бонусов.

Пятое правило — проверять все условия начисления кешбэка до совершения покупки. Некоторые банки показывают предполагаемый размер возврата на этапе подтверждения платежа. При этом повышенный кешбэк может зависеть от дополнительных требований: минимального оборота по карте, наличия платной подписки, способа оплаты или покупки у определённого партнёра. Необходимо также учитывать сроки зачисления бонусов и перечень исключений из программы. Иначе можно столкнуться с ситуацией, когда товар уже оплачен, а ожидаемый кешбэк так и не начислен.

Наконец, шестой совет — оценивать общую стоимость покупки с учётом всех скидок и бонусов, а не ориентироваться исключительно на самые привлекательные проценты. Иногда товар со скидкой 30% и дополнительным кешбэком оказывается выгоднее предложения с уценкой 40%, но без возврата средств. В других случаях результат может быть противоположным. Поэтому сравнивать нужно именно итоговые расходы с учётом возврата и его условий.

Кроме того, Веселова предостерегла от ненужных приобретений ради получения бонусов. Если человек покупает то, что ему не требуется, даже высокий кешбэк не сделает такую трату оправданной.

«Максимальную выгоду на распродажах можно получить не за счёт одного предложения с высоким процентом кешбэка, а благодаря грамотному сочетанию нескольких инструментов», — заключила эксперт.