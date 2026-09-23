Россияне начали запирать деньги на год: Вкладчики меняют стратегию из-за ставок

Россияне стали заметно чаще выбирать долгосрочные банковские вклады на фоне ожиданий дальнейшего снижения ставок. За год доля депозитов сроком на 12 месяцев среди открытых через маркетплейс «Финуслуги» выросла почти в четыре раза — с 3% до 11%.

По данным проекта ProДеньги «Российской газеты», одновременно доля вкладов сроком до полугода сократилась с 96% до 89%. Однако говорить о массовом уходе россиян в длинные депозиты пока рано: самыми популярными по-прежнему остаются вклады на три месяца. На них приходится 69% открытий, причём за год их доля даже выросла на восемь процентных пунктов. Полугодовые депозиты занимают второе место с результатом 13%.

Изменилась и средняя сумма вклада. С сентября 2025-го она увеличилась с 435 тыс. до 476 тыс. рублей. При этом средняя ставка по открытым депозитам снизилась с 18,1% до 14,7%.

Директор по сберегательным продуктам «Финуслуг» Денис Донских связывает интерес к более длительным срокам с желанием вкладчиков заранее зафиксировать нынешнюю доходность. Дополнительным фактором стало сокращение разницы между ставками по коротким и длинным депозитам.

Свежая статистика самого маркетплейса это подтверждает. На 21 сентября средняя ставка среди 20 крупнейших банков составляла примерно 13,67% на три месяца, тогда как годовые вклады давали около 12,5%. Максимальные предложения достигали 19% на три месяца и 14% на год, хотя самые высокие ставки обычно доступны с дополнительными условиями.

Разрыв остаётся, но он уже не настолько велик, чтобы годовой вклад автоматически выглядел невыгодным. Клиент фактически выбирает между более высокой ставкой сейчас на короткий срок и возможностью зафиксировать доходность на год, если банковские проценты в дальнейшем пойдут вниз.

При этом дальнейшее снижение ставок не гарантировано. 11 сентября Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% после серии предыдущих снижений. Регулятор объяснил паузу ускорением роста цен летом и сохранением высоких инфляционных ожиданий. Следующие решения ЦБ будут зависеть от новых данных по инфляции и состоянию экономики.

Поэтому нынешний тренд скорее показывает изменение поведения части вкладчиков: россияне начинают чаще фиксировать доходность на более долгий срок, но короткие депозиты пока остаются безусловным лидером.