Россияне начали запирать деньги на год: Вкладчики меняют стратегию из-за ставок
Доля годовых вкладов на «Финуслугах» выросла почти в четыре раза за год
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Россияне стали заметно чаще выбирать долгосрочные банковские вклады на фоне ожиданий дальнейшего снижения ставок. За год доля депозитов сроком на 12 месяцев среди открытых через маркетплейс «Финуслуги» выросла почти в четыре раза — с 3% до 11%.
По данным проекта ProДеньги «Российской газеты», одновременно доля вкладов сроком до полугода сократилась с 96% до 89%. Однако говорить о массовом уходе россиян в длинные депозиты пока рано: самыми популярными по-прежнему остаются вклады на три месяца. На них приходится 69% открытий, причём за год их доля даже выросла на восемь процентных пунктов. Полугодовые депозиты занимают второе место с результатом 13%.
Изменилась и средняя сумма вклада. С сентября 2025-го она увеличилась с 435 тыс. до 476 тыс. рублей. При этом средняя ставка по открытым депозитам снизилась с 18,1% до 14,7%.
Директор по сберегательным продуктам «Финуслуг» Денис Донских связывает интерес к более длительным срокам с желанием вкладчиков заранее зафиксировать нынешнюю доходность. Дополнительным фактором стало сокращение разницы между ставками по коротким и длинным депозитам.
Свежая статистика самого маркетплейса это подтверждает. На 21 сентября средняя ставка среди 20 крупнейших банков составляла примерно 13,67% на три месяца, тогда как годовые вклады давали около 12,5%. Максимальные предложения достигали 19% на три месяца и 14% на год, хотя самые высокие ставки обычно доступны с дополнительными условиями.
Разрыв остаётся, но он уже не настолько велик, чтобы годовой вклад автоматически выглядел невыгодным. Клиент фактически выбирает между более высокой ставкой сейчас на короткий срок и возможностью зафиксировать доходность на год, если банковские проценты в дальнейшем пойдут вниз.
При этом дальнейшее снижение ставок не гарантировано. 11 сентября Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% после серии предыдущих снижений. Регулятор объяснил паузу ускорением роста цен летом и сохранением высоких инфляционных ожиданий. Следующие решения ЦБ будут зависеть от новых данных по инфляции и состоянию экономики.
Поэтому нынешний тренд скорее показывает изменение поведения части вкладчиков: россияне начинают чаще фиксировать доходность на более долгий срок, но короткие депозиты пока остаются безусловным лидером.
Ранее Life.ru разбирался, почему банки начали повышать ставки по вкладам и безопасно ли сейчас держать деньги на депозитах.
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